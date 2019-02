¿Dónde está el administrador de la ciudad?

Hay veces en que uno transita por la calle o por espacios públicos casi distraído o inmerso en pensamientos propios de la vida laboral, familiar o personal. Pero hay veces en que uno se puede dar cuenta como hay personas o instituciones que a simple vista no cumplen las leyes, reglamentaciones o normativas, y que terminan afectando la calidad de vida en la ciudad.

Uno de los tantos problemas de Punta Arenas se evidencian durante los temporales de viento o posterior a ellos, como cuando hay cables asociados a telecomunicaciones que se cortan y quedan sueltos, exponiendo la seguridad de los transeúntes e incluso de los vehículos. Al respecto el año pasado se dijo que se iba a exigir la retirada de los cables en desuso, para hacer cumplir la ordenanza municipal. Lo cierto es que muchos de los cables aún siguen sueltos, se siguen colocando más cables y nadie se hace responsable de aquello, ni menos el municipio multa por el incumplimiento de las empresas.

Del mismo modo, la semana pasada con vientos de alta intensidad se vio cómo un acoplado de camión, estacionado en la berma de la Ruta 9 en el sector del Humedal Tres Puentes, fue volteado por la fuerza del viento. Mi primera reflexión ante la noticia fue anhelar que la Dirección de Vialidad viera lo que en reiteradas ocasiones se les ha dicho respecto al mal diseño de la costosa vía elevada que se pretende construir en el cruce de la ruta con Av. Frei Montalva. Esto porque, la velocidad del viento es más alta a mayor altura, y si a nivel de suelo volteó un acoplado de camión, no es difícil imaginarse cómo será el efecto del viento a una altura de 7 metros sobre el suelo en el caso de que la vía elevada sea construida. Cabe señalar que la ruta 9 queda expuesta a un viento cruzado de forma predominante.

Por otro lado, mi segunda reflexión al leer la noticia fue saber si es legal que se deje un acoplado en la vía pública, y más aún a un costado de la ruta que requiere más seguridad vial. Recorriendo la ciudad, es fácil darse cuenta que no es el único lugar donde se dejan camiones o acoplados estacionados en la vía pública (salida de muelle Mardones en acceso a Zona Franca, Av. Los Generales, etc.). Me pregunto ¿Quién autoriza este tipo de estacionamiento? O mejor dicho ¿quién no está haciendo la pega de fiscalizar?

Del mismo modo, uno puede comenzar a cuestionar porque una de las principales arterias de la ciudad como la Av. Costanera queda reducida a una sola vía en sentido norte sur a la altura del supermercado Unimarc. ¿Es legal la carga y descarga en horario diurno interrumpiendo la circulación? El mal estacionamiento lamentablemente pareciera ser parte de la normalidad en nuestra ciudad, pues es común ver estacionados vehículos sobre veredas o bandejones que no han sido diseñados para soportar este tipo de cargas, cuyos efectos se puede ver cuando aparecen grietas o quiebres del pavimento de veredas que están pensadas y construidas para tránsito peatonal o bicicletas, pero no para vehículos o camiones. Creo que el alcalde y municipio tienen harta responsabilidad en dejar ser, pues en el caso de carga y descarga de un supermercado bien pudiese exigirse que no se ocupe parte de una vía estructurante, o de que frente al Casino Dreams en las veredas cuando hay eventos se estacionen vehículos por la simple comodidad de sus choferes y acompañantes.

La calidad de vida de una ciudad se mide por el adecuado uso y diseño de su infraestructura pública y privada, para lo cual el administrador de la ciudad, que es el alcalde, debe trabajar con menos selfies y más efectividad. Cada vez que se reconstruyen veredas o aceras se hace con dinero del Estado que aportan todos los contribuyentes, por lo que es un deber no sólo su adecuado uso sino que también es un deber el cuidado de lo que con dinero de todos se construyó. Así como están las cosas, hay deberes que no se están cumpliendo, y hay un deterioro de la infraestructura pública que no se ha estado evitando, ya que pareciera que quién debe fiscalizar el cumplimiento de sus propias ordenanzas anda distraído en otros asuntos o anuncios más importantes.