¿Dónde quedó la solidaridad de los funcionarios públicos?

Más de algún ciudadano magallánico se pregunta si todos aquellos funcionarios públicos, en “movilización” durante sus horarios laborales, ¿marcarán sus tarjetas de salida del trabajo al ir a apoyar las demandas sociales? Lo paradójico pareciera ser que mientras miles de chilenos salen a marchar por una salud más digna, 32.000, sí, treinta y dos mil consultas médicas han sido postergadas, porque los funcionarios de la salud están “movilizados” apoyando las mencionadas demandas sociales.

La sensibilidad de estos y otros funcionarios públicos por el dolor ajeno es simplemente indolente, de otra manera no se puede explicar la suspensión de las 12.000 cirugías, sí, doce mil, por la “movilización” de los funcionarios públicos.

Con banderas y globos negros los funcionarios públicos en “movilización” repudian los bajos sueldos que el sector privado estaría pagando a los trabajadores, abogando por el aumento del sueldo mínimo, sin explicar a la ciudadanía que los sueldos del sector público están relacionados al guarismo de ese sueldo.

La desigualdad entre los trabajadores públicos y privados también existe: el 58% de los funcionarios públicos recibe un ingreso mensual de más de 1 millón de pesos, mientras en el sector privado sólo el 19% percibe un ingreso salarial superior a ese monto. Los funcionarios de planta son en realidad pocos, sin embargo, los servicios públicos están cubiertos por personas a contrata. Esas contratas han ido en aumento, en especial también por cubrir reemplazos en salud y educación.

Lo que llama a la reflexión es que el número de funcionarios públicos aumenta año a año llegando actualmente, según la Dipres, a 374.513 cargos, sin que se acorten las listas de esperas en salud o mejore la educación pública.

Ninguna autocrítica se ha escuchado de los funcionarios públicos sobre la eficiencia de su trabajo, los costos asociados al presupuesto nacional y el sacrificio que hacemos todos los chilenos financiándolos con los impuestos directos (impuesto a la renta) e indirectos (Iva).

Adicionalmente, mientras servidores públicos siguen “movilizados” trabajando sólo part time, sin descuentos a sus sueldos y frenando todo el aparato administrativo del Estado, afectando las importaciones y exportaciones, el pago a proveedores, retrasando atenciones médicas, estancando los resultados de la evaluación a la educación municipalizada de nuestros niños.

Al parecer los funcionarios públicos todavía no toman nota del impacto económico, desaceleración en la productividad del país a causa de las movilizaciones, guardando total silencio ante el despido de 62.000, sí, sesenta y dos mil trabajadores, por necesidad de la empresa, generada por la caída de las ventas y los saqueos durante las protestas.

Como esas causales legales y económicas no los afectan, parece que no solidarizan con los nuevos desempleados. Nuestros concejales aportan su tanto a esta “solidaridad” de los funcionarios públicos al aprobar este lunes 12 millones de pesos para el pago de las horas descontadas a los docentes de la Cormupa que estuvieron “movilizados” en noviembre.

La ciudadanía salió a protestar en demanda de más justicia social, menos desi-gualdad, no más colusión entre nuestros políticos con grupos económicos y sociales en Chile. Todos, casi todos hemos entendido que deberemos hacer un sacrificio hasta que duela para mejorar el sistema de pensiones, la salud pública y la educación para todos. Casi todos han entendido y comienzan a hacer propuestas de cómo salir adelante en este desafío país. Casi todos, salvo, al parecer, los funcionarios públicos que amenazan con más paros si le descuentan las horas no trabajadas, con más paro si no se aumenta el presupuesto de sus ministerios para el aumento de sus sueldos. ¿Dónde quedó la solidaridad de los funcionarios públicos con las demandas ciudadanas?