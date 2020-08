Dura batalla electoral

Igual que los fabulosos circos de tres pistas, equilibristas y trapecistas osados y payasos de lujo, las convenciones políticas norteamericanas, realizadas cada cuatro años con bombos, serpentina y un despliegue espectacular, están viviendo su final. Eran una irrepetible creación que no podía sobrevivir al cambio tecnológico. Tampoco a la era de la entretención en casa. Hace tres años Ringling y Barnum & Bailey, los circos más conocidos de Estados Unidos, anunciaron su cierre definitivo en gran parte porque los espectáculos de animales amaestrados ya no son políticamente correctos. La semana pasada, la convención demócrata marcó el final de una prodigiosa historia compartida por republicanos y demócratas. No habrá más demostraciones multicolores y ruidosas. De ahora en adelante, conforme los tiempos que vivimos, los candidatos a la presidencia serán elegidos vía telemática. Aunque los animales políticos siguen sueltos, la pandemia los tiene con mascarillas aunque no amordazados.

Pero lo más importante no ha cambiado: el partido demócrata consagró a sus candidatos a la Casa Blanca en un áspero clima. La decisión de reconquistar el poder, desbancando a Donald Trump, se fortificó en medio de dimes y diretes en los cuales Trump no es el único, pero sí el más desaforado. El Presidente parece destinado a perder la batalla electoral en noviembre próximo, pero está dispuesto a pelear cada voto. Como siempre, no cuida mucho los modales. Ya lo hizo hace cuatro años cuando arremetió contra todos sus adversarios, reales o imaginados. Dijo entonces que no renunciaría a la tortura del ahogamiento simulado de los sospechosos de terrorismos; que pediría “el bloqueo completo y total a la entrada de musulmanes”; que tenía tanto respaldo que “podría disparar a gente en la Quinta Avenida y no perdería votos”. Así fue.

Ahora no ha cambiado. Cuando se anunció que la senadora Kamala Harris sería la candidata a vicepresidente, se desahogó: “Es la más mala, la más horrible, la más irrespetuosa de todos en el Senado”. Es su ideario permanente: racista y misógino. Como era inevitable, en su discurso ante la convención, la senadora Harris contrapuso su visión de un país multicultural, tolerante, inclusivo, equitativo y como se ha comentado en distintos medios, “desnudó el lastre de las injusticias económicas, sanitarias y educativas”. En las protestas por la muerte de George Floyd en Minneapolis se había mostrado llena de energía en el Senado, en las redes sociales y en las calles. El miércoles pasado habló del desafío que plantea el “racismo estructural”: “Ese virus no tiene ojos, pero sabe exactamente cómo nos vemos los unos a los otros y cómo nos tratamos. Y seamos claros: no hay vacuna contra el racismo”.

Joe Biden llegó a la última jornada de la convención demócrata, el jueves pasado, con poderosos respaldos: la propia Kamala Harris y Michelle y Barack Obama. Este último, que ha sido atacado con frecuencia por Trump, no sólo apoyó a Biden y Harris. Hizo ver su temor por el futuro:

“Deberíamos esperar que el presidente fuera un custodio de esta democracia. Deberíamos esperar que, con independencia del ego, la afición o las creencias políticas, el presidente debe preservar, proteger y defender las libertades y los ideales americanos”. Donald Trump, señaló “nunca lo ha hecho”.