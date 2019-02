Eduardo Braun Menéndez, un puntarenense a pasos del Premio Nobel

Eduardo Braun Menéndez nació en Punta Arenas el 16 de enero de 1903, descendiente de las familias más acaudaladas de la Patagonia de fines del siglo XIX, fue el sexto de los diez hijos de Mauricio Braun Hamburger y Josefina Menéndez Behety. Nieto de José Menéndez, sobrino de Sara Braun Hamburger, entre sus hermanos mayores se cuenta Armando, el prestigiado historiógrafo y entre sus primos el escritor Enrique Campos Menéndez. Fue abuelo de Marcos Peña Braun y tío abuelo de Miguel Braun Cortés, Jefe de Gabinete y Secretario de Comercio respectivamente, del actual gobierno del presidente argentino Mauricio Macri. Además, tío de los hermanos Federico y Oscar Braun Seeber, el primero es, hoy por hoy, dueño de los Supermercados trasandinos La Anónima y su hijo Federico Braun Freixas, es actualmente Subdirector Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Por su parte, Oscar (fallecido), a quien nos referimos el domingo recién pasado, fue un economista marxista adscrito al peronismo revolucionario (los Montoneros de las décadas de 1970 y 1980) y padre del ya nombrado Miguel Braun.

Eduardo Braun Menéndez realizó sus estudios primarios y secundarios en el liceo de Punta Arenas y en el de Valparaíso, donde hizo su servicio militar entre 1922 y 1923, para luego dirigirse a Buenos Aires donde adoptó la nacionalidad argentina sin renunciar a la chilena y cursó la carrera de medicina en la Universidad Nacional, titulándose en 1929. Desde niño destacó su afición a la lectura y la práctica de diversos deportes, en especial fútbol y equitación, lo que lo llevó en 1925 a fundar junto a sus siete hermanos el Club de Polo “Los Pingüinos” en Buenos Aires (hoy uno de los Clubes de campo más lujosos de capital federal) y, luego a tener su propio stud. Fue además un consumado pianista.

En 1934 contrajo matrimonio con María Teresa Cantilo y tuvieron diez hijos: María Teresa, Josefina, Eduardo, Jorge, Inés, Rafael, Magdalena, Elena, Clara e Ignacio. De ellos se destaca Rafael, influyente sacerdote y periodista, fallecido en 2017.

Braun se dedicó a la cardiología trabajando en hospitales públicos y centros de salud municipales de Buenos Aires. Posteriormente incursionó en la fisiología, trasladándose a Londres, Inglaterra en 1937 para especializarse. De vuelta en Argentina se incorporó a un equipo de trabajo en el que estaban, entre otros, Bernardo Houssay y Luis Felipe Leloir; Premios Nobel de Medicina (1947) y Química (1970) respectivamente. En 1945, en coautoría con Houssay, Lewis, Orías, Hug, Foglia y Leloir, publicó “Fisiología Humana”, texto clásico en las escuelas de medicina durante el siglo XX, traducido al francés, inglés, portugués e italiano.

Fue uno de los científicos más importantes de Argentina y formó parte del equipo que, en 1939, y al mismo tiempo que investigadores estadounidenses, descubrió la angiotensina. Al respecto el médico e historiador trasandino Miguel de Asúa ubica al puntarenense como uno de los integrantes de la “Gran tradición biomédica argentina”, a la cual le dedica el libro homónimo. Integrantes de este selecto grupo, según De Asúa, serían: Houssay, Braun Menendez, Leloir, De Robertis y Milstein.

Eduardo Braun Menéndez fue un hombre profundamente católico y de raigambre conservadora para algunos, liberal para otros, no obstante, severo y férreo defensor de la libertad de pensamiento en la teoría y en la práctica. Prueba de lo anterior es que, habiendo sido fundador de la Universidad Católica Argentina, renunció al Consejo Superior, cuando al interior de éste se quiso imponer la adherencia a la Iglesia Católica como requisito para todos quienes se desempeñaran en la casa de estudios. En 1957 señalaba: “si los maestros elegidos tuvieran la alta categoría universitaria, científica y moral indispensable, nadie escudriñará́ su pasado, y nadie se interesará por sus ideas políticas o por sus tendencias en el campo católico” (Javier Magdalena; “Eduardo Braun Menéndez: actividad científica de un médico olvidado 1953- 1959” disponible en internet).

El científico falleció junto a su hija Magdalena el 16 de enero de 1959 en un accidente aéreo en Mar del Plata, hacia donde se dirigían para celebrar su cumpleaños; viajaban a bordo de un avión de “Aerolíneas Austral”, empresa propiedad de la familia Braun.

Finalmente, creemos que no pecamos de aventureros al señalar que, de no mediar el fatídico accidente aéreo, Eduardo Braun habría estado muy cerca de obtener el Premio Nobel. Es de imaginarse lo que habría sido aquello para nosotros los magallánicos: ¡uno de los nuestros, Premio Nobel! Tendríamos poblaciones, avenidas, calles, pasajes, universidades, colegios, clubes deportivos y hasta bares con su nombre. Habríamos puesto su imagen en la bandera regional y todos nos sentiríamos con la autoridad para disertar sobre cardiología y fisiología, como si de asados al palo estuviéramos hablando. Aquello no pudo ser, vaya entonces desde esta columna un sencillo homenaje al gran magallánico Eduardo Braun Menéndez, un hombre de una inteligencia superior, sencillo y generoso.

Bibliografía: Ignacio Peña, Guillermo Jaim Etcheverry (eds.) “Eduardo Braun Menéndez, Ciencia y conciencia. Una vida inspiradora”, Buenos Aires, 2015 (disponible en plataforma de internet ISSUU).