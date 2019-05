Educación Física: sumar y no restar

La decisión del Consejo Nacional de Educación respecto a dejar en calidad de optativas las asignaturas de Historia y Educación Física en los niveles de 3° y 4° de Enseñanza Media, ha traído más de alguna polémica en diversos sectores. Si bien es importante precisar que no es una decisión directa del Ministerio de Educación y que esta adecuación curricular se venía fraguando desde el anterior gobierno, la temática da para discutir acerca de la conveniencia de estas directrices y la consecuencia que pueden acarrear en la formación de nuestras nóveles generaciones.

Quisiera referirme específicamente a la enseñanza de la Educación Física. Como expresó el COCH, Comité Olímpico Chileno, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que para fomentar una buena salud es recomendable una hora de actividad física al día, lo que se encuentra muy lejano de los hábitos de nuestra población, por lo que llama al gobierno a recapacitar ante una medida que poco fomenta el compromiso que desde hace años viene teniendo el Estado de Chile al propiciar actividades de ejercicio físico para prevenir, en parte, la aparición de diversas patologías, además de fomentar el bienestar de las personas. Por otra parte, el subsecretario de Educación ha expresado que la verdadera promoción para la vida sana se debe entregar en la primera infancia, por lo que se ha potenciado el currículum en la Educación Parvularia a través del núcleo de enseñanza “Corporalidad y Movimiento”, y se han aumentado las horas de Educación Física en el primer ciclo básico. Además, en la Enseñanza Técnico Profesional se ha dado la oportunidad de elegir Educación Física, por lo que lejos de restringir, se ha aumentado la oferta.

Aunque aplaudo estas últimas medidas adoptadas, no pueden dejar de preocuparme dos aspectos: ¿quienes optarán por no realizar la actividad física en sus dos últimos años de formación escolar?, y ¿qué mensaje se entregará a la comunidad, especialmente a los jóvenes, sobre la importancia del ejercicio físico? Acerca de lo expresado en primer término, no es difícil predecir los y las estudiantes que optarán por no cursar la asignatura: aquellos que precisamente la necesitan más. Esto puede relacionarse por ejemplo con sobrepeso, baja destreza motora y/o coordinación, o simplemente por escasa motivación a realizar ejercicio. Muchos de ellos, probablemente la mayoría, no tendrá ninguna actividad física fuera de su entorno escolar, por lo que su desempeño en esta temática pasará a ser prácticamente nulo. Algo más que preocupante si se espería que la etapa escolar sea la que mayormente congregaría a quienes desarrollan actividad física, muchos hoy cautivados e hipnotizados por las pantallas tecnológicas que fomentan el sedentarismo.

Respecto al mensaje que se entrega, desde hace tiempo la percepción del ejercicio físico ha ido cambiando. Lo que antes se asociaba con una práctica elitista y competitiva, hoy se relaciona estrechamente con la salud y el bienestar, en un acceso masivo. Esto cada vez más es corroborado científicamente y nos presenta desafíos para los que paradigmas antiguos deben dar paso a nuevas dinámicas. Como ejemplo de esto, en China se valora tanto realizar actividad física que en la evaluación de currículums personales para optar a un trabajo, se puntúa favorablemente la práctica de una actividad física en forma frecuente, además de ser muy bien visto socialmente. Como anécdota relacionada con esto, se ha detectado a una gran cantidad de chinos haciendo trampas en maratones masivas, ya sea acortando camino o incluso pagando a otras personas para que los suplanten y corran por ellos, para así obtener el certificado de haber completado maratones, ya que esto les otorga beneficios importantes. “Hecha la ley (por muy buenas intenciones que tenga), hecha la trampa”.

Si el mensaje se entiende como “si es optativo, no debe ser tan importante”, tendremos un retroceso importante en lo que el Ministerio de Salud, Deportes y Educación han estado pregonando este último tiempo: dar al ejercicio físico la importancia que merece para prevenir y no lamentar después. Clases funcionales, con objetivos claros y una metodología que permita el desarrollo integral de los individuos, para que el ejercicio físico sea interpretado como una necesidad que debe proyectarse en la vida, son un ideal para el cual debemos sumar y no restar.