Educación para estrellas, no para estrellados

Hace algunos años recibí correos desde mi ciudad natal. Me anunciaban que al cumplir cincuenta años de nuestro egreso de la enseñanza media se realizarían muchas actividades alrededor del viejo liceo, aquel que nos viera partir un día con nuestros sueños a cuestas, para iniciar nuestra carrera por la vida, buscando un lugar en la estratificación social.

Me recordé de esta reunión, a la cual, por compromisos y lejanías no pude asistir. Pero fue mucho el material llegado por internet que me permitió tener un buen acceso gráfico y escrito de lo sucedido en la convocatoria. Todo ello, a propósito de la discusión que se ha generado a partir de la proposición hecha por el gobierno sobre selección a los establecimientos, donde los sostenedores tendrán más discreción para excluir a los estudiantes que se consideren indeseables. Expulsar, excluir y proscribir a “las manzanas podridas”.

Después de muchos años los jóvenes que partieron llenos de ilusiones, en estas celebraciones de egreso, volvían a su antigua casa, donde se habían incubado tantas esperanzas y sueños juveniles. Aún estaba en el recuerdo de aquellos ex alumnos el ideal democrático de una educación justa, que protegía a todos sus jóvenes, garantizándoles, como dicen los docentes Jaime Retamal y Verónica López de la Usach, “trayectorias escolares que los tratarán como iguales, antes que segregándolos en el club de los mejores y en la segunda división de los peores”.

Cuál no sería la pena de mis condiscípulos participantes en el cincuentenario del retorno, al percatarse que aquel orgulloso bastión de la educación fiscal, laica, democrática y de la diversidad social de los setenta, hoy se les presentaba como un pontón olvidado en medio de la bullente ciudad, municipalizado y postrado en su misión. Aquel que cobijó a 2.500 almas juveniles, que se autoproclamaba como “el templo del bien”, hoy tenía como asistentes en sus aulas a tan sólo trescientos alumnos. Un edificio de tres pisos, solamente ocupaba los dos primeros, porque el tercero se llovía completo y la municipalidad local no tenía plata para arreglarlo.

Muchos de mis contemporáneos que celebraban los cincuenta años de egreso, habían partido a la universidad; un mayor grado de educación incorporada a sus vidas, les habían permitido subir en la pirámide social, olvidando muchas veces la educación que estaban recibiendo los de su clase de origen; luego de partir, no habían tenido contacto con la educación municipalizada; no dependía de ellos, lo sucedido con la educación de sus hijos y nietos.

Ni siquiera se imaginaron que la estratificación social favorecía a algunas personas más que a otras y como ello influía en el colegio a elegir para sus descendientes. No estaba en mis amigos pensar que el estatus socioeconómico de los padres influye en las aspiraciones ocupacionales y educativas de los hijos.

Por lo que pude captar en sus testimonios de contacto con el viejo liceo es que la buena educación es sólo para los vencedores y los favoritos; estamos en una sociedad que fortalece más y más las diferencias de la cuna. Y como dicen los docentes precitados en la parte final de su carta a La Tercera “No necesitamos más competencia, sino más democracia en las escuelas y liceos. Inclusión justa, antes que admisión segregadora”.

Los hijos de la élite seguirán asistiendo a los mejores colegios y serán quienes manejen a los demás; difícil que en dichos establecimientos se realicen experimentos de inclusión social. En esos colegios cada vez es más riguroso la selección por factores ideológicos, sociales y raciales, “para conformar cursos con alumnos y padres más similares y equivalentes”, como lo sostiene un sostenedor. Con el tiempo quienes no recibieron esa educación se conformarán asegurando, “mientras yo viva bien, no importa que otros vivan un poco mejor”.

Con razón los Estados cuando recurren a la estratificación social, saben que, lo único que desean es medir la desigualdad social.