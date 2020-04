El aporte universitario en tiempo del coronavirus

Ser la única universidad estatal de la región nos plantea y entrega una responsabilidad con nuestros (as) alumnos (as), académicos (as), funcionarios (as) y, en especial, con toda nuestra región. Y hoy, frente a esta crisis, nos encontramos abocados en volcar toda nuestra expertise en beneficio de Magallanes, en la búsqueda de soluciones que aminoren los efectos de la pandemia del coronavirus.

En días de cuarentena y toque de queda en Punta Arenas, la Universidad de Magallanes ha estado activa en distintos ámbitos. Hemos dispuesto de un esquema de colaboración a la comunidad que garantice el compromiso ineludible que nuestra casa de estudios tiene con la región.

Es así como, en materia de Salud, comenzó el funcionamiento del Laboratorio de Medicina Molecular del Cadi-Umag, que permite analizar y entregar las muestras de manera oportuna para el diagnóstico del Covid-19, cuyos resultados son entregados a las autoridades sanitarias de la región. Este laboratorio cuenta con todos los recursos técnicos y humanos que nos permite estar mejor preparados para combatir esta pandemia que nos afecta a todos y todas. Del mismo modo la Universidad de Magallanes puso a disposición, parte, de esta nueva infraestructura a disposición de las autoridades de Salud.

Sin duda, la labor que han cumplido las y los funcionarios de la Salud durante esta crisis ha sido fundamental, demostrando su compromiso y vocación con cada paciente que les toca atender. Es por ello que, a través de la carrera de Terapia Ocupacional, de sus docentes y alumnos (as), se propusieron fabricar, desde sus casas, más de seis mil mascarillas que entreguen mayor seguridad al personal que trabaja en el Hospital Clínico de Magallanes.

Nuestra Facultad de Ingeniería tampoco ha estado ajena a esta contingencia y, a través de su Departamento de Ingeniería en Computación e Informática han desarrollado “escudos faciales”, esperando confeccionar más de 500 unidades, cuyas primeras partidas fueron entregadas al Hospital Clínico de Magallanes y a Carabineros, instituciones que, permanentemente, se ven expuestas.

Desde el punto de vista social, la Universidad de Magallanes a través del Centro Diurno Referencial para el Adulto Mayor y el Senama, llegó hasta los hogares de los más de 60 usuarios que tiene el recinto para llevarles canastas con alimentos y productos de higiene personal mientras dure este período de cuarentena. Junto con ello, se pondrá el edificio a disposición de los requerimientos de la autoridad sanitaria ante la emergencia nacional que estamos viviendo.

Por otro lado, nuestra Unidad de Deportes elaboró una revista de actividad física para promover la realización de diversos ejercicios durante la cuarentena y, vía online, desarrollamos un seminario del proyecto Latwork -en el que participamos junto a dos planteles superiores más-, para el análisis de la informalidad laboral.

La Universidad de Magallanes mantendrá un compromiso ineludible con la región. Por esta razón, en tiempos de crisis, vamos a poner al servicio de la comunidad todas nuestras fortalezas, de modo que, todos y todas, en conjunto, enfrentemos esta pandemia de la mejor manera posible.

Manuel Manríquez

Vicerrector de Vinculación con el Medio Universidad de Magallanes