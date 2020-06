El bufón de Palacio

“Juro respetar la Constitución y las leyes”. Así Sebastián Piñera iniciaba su segundo mandato presidencial. Con un juramento público, cumplía nuevamente el rito republicano basado en principios fundamentales consagrados en nuestra tradición. Este simple acto, permite resumir el hecho más trascendental de esta joven bicentenaria república, que nace de principios tan bellos y esperanzadores como la de la igualdad de todos los habitantes de Chile ante la ley. Suena bien, incluso es esperanzador creer que todos nacimos iguales ante la ley, y que por lo tanto debemos cumplir el marco mínimo de una convivencia social que es respetar las leyes. Pero lo cierto es que a este presidente su personalidad lo refleja como una persona que cree poder hacer lo que se le plazca, sin consecuencias, ni tampoco sin vergüenza o sin complicaciones. No sólo le gusta hacer ver su posición de poder, sino que también muestra su falta de empatía, y la poca valoración hacia el cargo que ostenta y al pueblo que gobierna.

No ha sido una vez, sino que han sido varias las veces que hace ver la dualidad que existe ante la justicia, y en cuál de ellas él se sitúa y en cuál nos sitúa al resto mayoritario del país. Por sólo recordar las actuaciones de los últimos meses, en plena cuarentena decretada para la comuna de Santiago y Providencia, baja del auto presidencial para hacerse una selfie en el monumento al General Baquedano en la Plaza Dignidad. Este hombre, aunque ande en traje de Presidente no entiende que debe dar testimonio con sus ejemplos, con sus acciones, y como mínimo respetar las leyes y decretos que él mismo firma. No sólo muestra que se siente por sobre la ley, sino que arrastra a funcionarios del Estado que no pueden hacerle cumplir la ley.

Este mismo Presidente, que nos dijo que estábamos mejor preparados que Italia para enfrentar la pandemia por Covid-19, ha decretado cuarentenas, y ha impulsado leyes para hacer sentir el peso de la ley para quienes las infringe, endureciendo las penas. Pero a la hora de dar testimonio, se desentiende, y con una actitud de soberbia prefiere generar un conflicto con otro poder del Estado (Parlamento), en lugar de reconocer sus errores, desaciertos y desatinos.

En el funeral de su tío, el sacerdote Bernardino Piñera, que falleció por neumonía producto del Covid-19, no sólo no respetaron el protocolo de la cantidad de personas (había más de 20 personas), sino que además él pidió expresamente que le abrieran el ataúd, lo que está prohibido por protocolo y como medida de seguridad. Las imágenes y audios son más fuertes que cualquier defensa de parte de sus subalternos. En síntesis, una vez más nos muestra que cuando las cosas no le convienen, simplemente no las acata, o que cuando quiere darse un gustito, poco o nada le importan los demás. No es empático, no es solidario, y tampoco es una persona responsable. Es incapaz de empatizar con las miles de familias que producto de esta pandemia no han podido despedir a sus seres queridos, por tener que respetar las medidas impuestas por las autoridades de salud y del gobierno. Es incapaz de darse cuenta de que necesitamos que las autoridades den el ejemplo haciendo algo tan simple como mostrar respeto.

Piñera es un personaje que con su actuar ha transitado por diferentes caricaturas, algunas más exacerbadas que otras. Es cierto que no me cae bien, y que para mí no es un modelo a quien seguir, pero es el presidente elegido. Sin embargo, no me pidan que me ría o sonría de sus bufonerías. Pretende ser el rey y se esfuerza en ello, pero es evidente que, para hacerse el bufón de Palacio, no requiere de mucho esfuerzo.