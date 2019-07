El Carnaval de Boric

Definitivamente Gabriel Boric terminó convenciéndonos que de economía no cacha.., perdón no entiende nada. Tanto es así que le está aguando la fiesta del Carnaval de Invierno a los magallánicos. Ahora sólo una empresa privada participará con un carro alegórico en el Carnaval. Y es que en la más fidedigna tradición ideológica, Gabriel Boric contribuyó a quitarnos la alegría de participar del festival. Pareciera que Gabriel Boric trata, desde su columna dominical en este mismo medio, a la economía regional con un prisma ideológico religioso impresionante. Desde su tribuna pregona que: “debemos tener claro que una transición energética debe considerar tres dimensiones, la social, la ambiental y la económica“, sin entrar a explicar en lo más mínimo la última variable. La omisión de la economía en su columna fue, que duda cabe, un ”lapsus mentalis“ de su parte o un así también llamado “Black out“ de sus seminarios universitarios sobre la “introducción a la economía“.

Gabriel omite el hecho que las señales “políticas” de un eventual gobierno comunal y/o regional del Frente Amplio trae consecuencia en la futura economía regional. Boric, desconoce, no sabe o no quiere entender que, en un país libre como Chile, los empresarios también emiten directa e indirectamente sus apreciaciones sobre si les es o no atractivo, interesante y económicamente viable, invertir en las condiciones que propone nuestro ilustre diputado. Las reacciones directas han sido, por ahora, postergar o guardar en carpeta futuras inversiones regionales, indirectamente los bancos han encarecido de un 15,6% promedio a un 20,66% los créditos de consumo en la última semana, mientras los créditos comerciales dirigidos a empresas tuvieron un repunte de 5,03% a 5,66% en el mismo periodo. Pero como Gabriel no asocia o bien disocia intencionalmente las dimensiones ambientales y sociales de la económica, no puede o no quiere entender qué significa para la región que los empresarios posterguen o guarden en carpeta proyectos de inversión.

A Boric tampoco pareciera importarle que, al magallánico común y corriente, a ese ciudadano que no puede acceder a créditos más convenientes, como seguramente accede Gabriel con sus altos ingresos, su tarjeta Black y muchas millas acumuladas para viajar, también quiere poder consumir a tasas de interés razonable como él. ¿Cómo te lo explicamos Gabriel? Sin proyecciones estables, sustentables, pero también viables para la región, no tendremos empresas pagando impuestos, para financiar las políticas públicas que también el diputado aprueba desde Valparaíso. ¿Cómo te lo explicamos Gabriel? Tus palabras y propuestas sobre el futuro traen consecuencias, así como los anuncios del Frente Amplio de presentar a un(a) candidato (a) al sillón edilicio de Punta Arenas. La caída de la inversión en el Valparaíso de Sharp ya es conocida. ¿Cómo te lo explicamos Gabriel? Este año sólo una empresa participará con un carro alegórico en el Carnaval de Invierno, porque los ánimos para invertir y trabajar en una región en que diputados como tú ven en el empresariado sólo a unos abusadores de sus trabajadores sin consciencia social, ven en el empresariado sólo a explotadores avaros y egoístas del medio ambiente, termina aburriendo y agotando. ¿Cómo te lo explicamos Gabriel? Tú también eres responsable por la caída de inversiones, aumento del desempleo, subida de las tasas de interés y por la casi nula participación de las empresas privadas en el Carnaval de Invierno.

¿Qué tal una breve lectura de algún manual de introducción a la economía, aunque sea por internet? Y en una de esas tendremos el próximo año muchos carros alegóricos auspiciados por el empresariado regional.