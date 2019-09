El chileno y el dinero

Una prostituta cercana al retiro de su profesión se encontró con una que debutaba en estas lides. La joven le dijo que “la cosa estaba dura” (se refería a la situación económica, por cierto). La más vieja se compadeció de esta chica y le retrucó:

– Te daré un dato interesante. Anota… se trata de don Tito Pérez, agente del Banco de Chile acá en Concepción. Te paga un millón de pesos por una noche de amor.

La iniciada no lo podía creer.

– ¡Te pasaste, Jocelyn! Nunca pensé tanta solidaridad en esta profesión, la más antigua del mundo.

– ¡Pero, cuidado! Don Tito Pérez te paga el millón de pesos pero el hombre tiene sus manías, que hace que luego terminas devolviendo el millón de pesos.

Quise partir mi columna de hoy con este relato, a raíz de la relación antinómica del chileno con el dinero.

Ahorrar de la manera citada no es la ideal. El ahorro debe ser forjado sobre la base de la constancia y del esfuerzo personal, cosas que no van de la mano con el chileno de hoy: que no gasta, sino que más bien derrocha.

El sueño del chileno es acostarse pobre y amanecer rico. Por eso el hecho seguirá siendo un sueño.

En Sudamérica (Chile incluido) el concepto del dinero es harto diferente del que se tiene en Europa y que el genial Ramiro de Maeztu llamó “el sentido reverencial del dinero”

En este aspecto, el chileno tiene el entusiasmo de la primera cuota, la alegría efímera del gol anulado. Juega al Kino y a cuanto juego de azar existe. Si compra un número de Lotería lo hará el día lunes, para poder soñar hasta el sábado con lo que hará si se gana el premio.

El chileno vive endeudado y con poca plata.

Gasta más que lima nueva y de esto se hacen chistes, como que había un tipo tan endeudado que hasta le habían cortado hasta la luz de la linterna…y el gas de la Coca Cola.

Es más. Conocí en Santiago a un señor tan encalillado que hasta le cortaron el crédito en la ropa americana. ¡Y no es broma!

En quienes nacimos en esta atractiva aunque terremoteada tierra llamada Chile, existe una indolencia con el futuro.

Los chilenos estamos siempre endeudados, por esa irrefrenable tendencia de vivir más allá de lo que nuestra realidad aconseja.

Aun así, no se puede negar que Chile ha progresado bastante en los últimos treinta años. Ya no existe la pobreza dura, nadie anda a pata pelada y comprarse un auto (aunque sea chino o usado) dejó de ser tarea titánica.

Eso sí, en toda sociedad habrá siempre gente menesterosa. Y lo peor es que hay pobres que no hacen ni un atisbo de esfuerzo por salir de esa condición. Carecen de inventiva, no poseen imaginación y ni gotas de ganas para salir de ese estado de postración.

Hasta he llegado a pensar que son masoquistas; y que si los sacan de ese estado situacional se sentirán como un haitiano en la Antártica o payaso en un velorio.

No están “ni ahí” con el dinero.

¿Gozarán de su pobreza? ¿la aceptarán como un designio de Dios? No lo sé.

Amén…