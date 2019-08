El circunspecto presidente regional del PS

Al igual que su antiguo jefe regional y ex intendente, el actual presidente del PS, Juan Marcos, se presenta circunspecto ante la prensa y afirma que “yo (Juan Marcos) siempre espero que la gente actúe con responsabilidad y dimensione sus acciones”. Sin duda, Juan Marcos olvida agregar la popular frase de “en casa de herrero cuchillo de palo”, pues omite en sus apariciones en la prensa que él, junto al ex intendente Flies, generaron las circunstancias administrativas en la comisión regional de evaluación ambiental el 10 de enero del año 2018, para desacreditar al Servicio de Evaluación Ambiental regional, al votar en contra de las tronaduras y a favor del despido masivo de trabajadores de Mina Invierno. Quizá una (sub-) consciente actitud ideológica anti empresa inhibe al presidente del PS regional de percibir a los trabajadores que ya quedaron cesantes y los que quedarán pronto por el eventual cierre de Mina Invierno. Una empresa que en la mirada pro naturaleza intocable y de seres humanos contaminantes debe cerrar a cualquier precio. Ahora bien puede ser que o Juan Marcos a) no actuó con responsabilidad social, o b) no dimensionó las consecuencias laborales de su accionar como seremi de Medio Ambiente el 10 de enero de 2018, en la Comisión Regional de Evaluación Ambiental o c) es un “circunspecto” con los trabajadores de Mina Invierno.

Pareciera que el PS regional padece de la misma relatividad moral con los trabajadores cesantes de Mina Invierno, como padece con su defensa a los derechos humanos en Venezuela y Cuba. Pareciera que hay trabajadores dignos de ser defendidos y otros no. ¿Será que para el presidente del PS regional el sacrificio de la fuente laboral directa de casi mil personas e indirecta de otros tantos miles en Magallanes no importan? ¿El presidente del antaño auto proclamado partido de los trabajadores, sacrificó a los trabajadores magallánicos por una ideología medioambientalista que fomenta una naturaleza sin seres humanos y, cada vez más, en contra de desarrollo humano? El actual presidente del PS regional tiene una gran oportunidad de levantar la voz en favor de los trabajadores magallánicos y anteponer el bienestar de esos trabajadores y sus familias, sobre una política mediomabientalista contraria al desarrollo humano en Magallanes.

El presidente regional del PS se puede poner colorado (de cara) una vez y pedir disculpas públicas por el daño social que ocasionó su accionar como seremi de Medio Ambiente. Pues reconocer públicamente que nos equivocamos, nos hace más humanos. Salvo que en su ideología ambientalista no haya espacio para los seres humanos, que no le importe en nada el bienestar de los trabajadores en Magallanes, que el presidente del PS regional sea un circunspecto más en la política, como lo es el ex intendente Flies. Al igual que Juan Marcos siempre espero que la gente actúe con responsabilidad y dimensione sus acciones. Espero que efectivamente no vuelva a ocupar el cargo de seremi de Medio Ambiente y que tampoco apoye la candidatura de Flies a Gobernador Regional, ya que ambos o no actuaron con responsabilidad social o no dimensionaron las consecuencias laborales de sus acciones en la Comisión Regional de Medio Ambiente el 10 de enero de 2018 o son unos circunspectos o cara de palo o cara de r… con los trabajadores de Mina Invierno.

Juan Marcos tiene las competencias profesionales y políticas para pasar a la historia como el presidente regional valiente del PS que asume sus responsabilidades políticas frente a los trabajadores de Mina Invierno. O bien ser un político circunspecto más, que prefiere sacrificar el bienestar de los habitantes de una región en pos de una ideología medioambientalista que, a todas luces, evoluciona más y más en contra del desarrollo humano, a una ideología que desea una naturaleza sin seres humanos.