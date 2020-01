El Citroën “Yagán” (2ª parte)

El Citroën “Yagán” fue una iniciativa del gobierno del Presidente Salvador Allende, específicamente de su ministro de Economía Pedro Vuskovic. Desarrollado y fabricado en 1972 por Corfo-Citroën, se concibió como “El auto del pueblo” por su bajo presupuesto: US$250 de la época para combinar los motores 2CV (“Citroneta”) traídos de Argentina, con la carrocería hecha en Chile.

El “Yagán” tenía las mismas características mecánicas de la “Citroneta”, incluida la palanca de cambios frontal, debajo del borde inferior del parabrisas. Cristián Lyon, gerente comercial de Citroën Chile en esos años y encargado del proyecto, recuerda que las carrocerías se hacían de manera artesanal, limitadas a la sola posibilidad de máquinas plegadoras para el corte de las planchas, para luego ensamblar y cuadrar las piezas prácticamente a mano, lo cual impactaba negativamente en la eficiencia del proceso productivo. Lo anterior, explica su diseño absolutamente rectilíneo, motivo de fuertes críticas e incluso de burlas, como también el que se afirme que no hay dos “Yaganes” iguales (documental “La huella del Yagán”, 2003, disponible en internet). Hay quienes señalan que sus formas se inspiraron en otros modelos Citroën: “Baby-Brousse” de Costa de Marfil, el “Mehari” argentino-uruguayo; el “Dalat” vietnamita o el “Pony griego”; vehículos económicos que combinan el motor 2CV con componentes locales.

Era un auto básico, se entregaba con parabrisas, asiento de conductor y co-piloto, y sin techo ni puertas, sólo con unas cadenas a modo de protección, en tiempos que no se usaba, ni exigía cinturón de seguridad; la idea era que los dueños completaran la carrocería. En cuanto a su uso o categoría, es difícil clasificarlo; pudo ser auto, camioneta o jeep, según los aditamentos que se le incorporaran, y se fabricó en tres colores: naranja, café y verde.

Se estima que se vendieron 400 unidades hasta la fecha del golpe de estado de 1973. Por contrato se debían fabricar 600, las restantes se entregaron al Ejército -después del golpe- acondicionadas como patrullas. Se dejó de fabricar en 1974.

A casi medio siglo del “Yagán”, nos atrevemos a señalar que fue un proyecto que quizás no cumplió con los objetivos propuestos. En cuanto a las críticas; en el aspecto mecánico no tenía ni más defectos, ni más virtudes que una “Citroneta”. Respecto de la seguridad las falencias eran evidentes, a menos que se le agregara las puertas y el techo. Finalmente, en cuanto a su diseño, quizá el principal blanco de las críticas y sarcasmos, lo cierto es que no era precisamente una belleza, pero este es un aspecto, al menos, opinable.

Todavía hay uno que otro circulando e incluso se ofrecen a un precio que bordea los dos millones de pesos. Hay quienes opinan que es un objeto de “culto”, casi “freak” como les gusta decir a los vanguardistas del lenguaje.

Pero más allá de los resultados concretos, de los datos precisos, de su proceso productivo ineficiente y de las apreciaciones relativas a sus formas, el “Yagán” ha quedado en la historia como el único auto genuinamente chileno, habida consideración del Austin Mini (850, 1000 y “Cooper”) y el MG 1300, todos de la British Leyland Chile, que a partir de 1971 se armaron con carrocería de fibra de vidrio, pero manteniendo su diseño original, siendo Chile el único país donde se fabricaron con este material. (https://urbatorium.blogspot.com/2012/03/la-historia-del-yagan-el-primer-y-unico.html).

El Citroën “Yagán” fue un proyecto, pero también un sueño: “El auto del pueblo” hecho en Chile, y bautizado en homenaje de una de nuestras razas originarias. En este sentido nos quedamos con las palabras de Pedro Medina, operario de Citroën y uno de los tantos trabajadores que se embarcaron en esta quimera, quien con una mezcla de resignación, orgullo y nostalgia señala: “Que se rían de él, no importa, pero lo hicimos nosotros” (“La huella del Yagán”…).