El clima y la huella de carbono

Por estos días estamos sorprendidos de los colores de nuestros cielos australes que han sido y adornado no sólo los amaneceres sino también esplendorosos atardeceres. Las redes sociales se llenan de imágenes en donde somos capaces de sentirnos sensibles ante la magnificencia de los colores y los entornos que toman tonalidades propias del rojo intenso…violeta y naranjo de acuerdo a las posibilidades de la posición del Sol y a la disposición de las bandas nubosas. Al mismo tiempo nos sentimos extrañados con la temperatura, nada de nieve y si es que la hubo ya se ha retirado por lo mismo y así al parecer será nuestro invierno, muy benigno, pero siempre está la incertidumbre sabiendo que en nuestro Planeta en general el cambio climático, está sucediendo en tiempo real ante nuestros propios ojos.

Somos testigos pasivos de la intensificación de las lluvias en otras regiones del país y en el mundo también, la mayor frecuencia de los huracanes en sitios que siempre han ocurrido y la presencia de manifestaciones similares en el centro sur de nuestro país, olas de calor devastadoras que dejan claro que la realidad del calentamiento global es cada vez más clara. Muchas veces hay algunas dificultades para entender conceptos tales como el Cambio Climático y el Calentamiento Global. El concepto de Cambio Climático es mucho más amplio que el de Calentamiento Global que se refiere sólo al aumento de la temperatura, en el primer caso, a pesar que puede ser a consecuencia de esta alza de temperatura abarca aspectos propios en el clima, incluyendo obviamente a la temperatura pero así también a las lluvias y a eventos climáticos extremos como huracanes y olas de calor. Las principales organizaciones meteorológicas del mundo confirmaron el aumento de las temperaturas a nivel global, dejando claridad de que de 2015 al 2018 han sido los cuatro años más cálidos de la historia del Planeta.

Ya no queda ninguna duda de que estos cambios se deben en gran parte a la actividad humana, específicamente a la emisión a la atmósfera de grandes cantidades de gases invernadero (Gei) como el CO2 y el Metano. Estos gases atrapan la radiación que la superficie de la Tierra emite luego de calentarse al recibir la luz solar. El efecto invernadero es un fenómeno natural que hace que la temperatura de la Tierra sea compatible con la vida, pero la acción humana aumentó las emisiones de gases de invernadero a niveles tan altos que están provocando cambios considerables en el clima del Planeta. Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC), en su informe de octubre de 2018, el IPCC señaló que las emisiones de CO2 o dióxido de carbono deben caer un 45% para el año 2030 si realmente se quiere evitar los efectos más catastróficos del calentamiento global y mantener la temperatura que no suba de los 1,5 grados.La temperatura de la Tierra ya aumentó en 1 grado y el incremento ha sido el doble en territorios polares del hemisferio Norte.

La pregunta por el momento es, ¿qué podemos hacer?, sugerencias hay muchas pero que se apliquen son muy pocas, las más alcanzables para la población es que se debieran intensificar programas de entendimiento de cómo podemos ayudar basado en los conceptos de control de nuestra “Huella de Carbono” que significa esto: La Huella de carbono es la cantidad de carbono emitida por un individuo u organización en un período determinado, o emitida durante el proceso de manufactura de un producto, ejemplo: La joven activista contra el Cambio Climático Greta Thunberg en su gira europea para llevar el mensaje sobre la urgencia de enfrentar lo que se describe como la “crisis existencial” del cambio climático, se negó a viajar en avión señalando que quería reducir su huella de carbono y decidió viajar por Europa en tren. Se estima que viajar en tren una persona genera 15 gramos de CO2 por kilómetro, mientras que volar en avión causa una emisión de 100 gramos por kilómetro. Eso es tener conciencia de la Huella de Carbono, el conocimiento de saber cuánto carbono emito a la atmósfera en mis actividades cotidianas, desde que me levanto, voy al trabajo o a estudiar y todos esos procesos tienen un costo en la emisión del carbono. Todo ello lo puedo regular tomando conscientemente decisiones que me permitan aportar desde mi actitud y decisión de generar la menos cantidad de carbono a la atmósfera. La otra opción tiene que ver con el concepto de “Neutralidad de Carbono”, que es un proceso en el que las emisiones netas de CO2 equivalen a cero. Ya esto es y tiene que ver con la macro actividad, lo que un país o región permita desarrollar en su población y en su producción. Esto no significa que el país o región no emitirá gases de invernadero. Cuando se habla de emisiones netas equivalentes a cero, esto implica que el CO2 lanzado a la atmosfera debe ser compensado por la absorción de Carbono por otros métodos como por ejemplo, la plantación de árboles en espacios para crear bosques.