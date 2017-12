El consumo y arribismo

La verdad es que desde que a Chile “le cambió el pelo”, asomaron nuevas formas de arribismo que se diferencian según el estrato social al que se pertenece. Los de clase ABC 1 no han variado gran cosa en lo tocante a sus gustos. Siguen poniendo hincapié en los viajes, aunque lo que ha cambiado es el destino. Punta de Cana y -en general- el Caribe sigue siendo de su apetencia, aunque muchos han optado por seguir viajando a Miami, sólo que ahora más tupido…y más parejo.

Al de “clase emergente”, eufemismo para llamar a los pobres que ahora –huelga decirlo- no son tan pobres, se le nota de manera proverbial el cambio de ingresos económicos. Si antes veraneaba en Cartagena, ahora lo hace en Viña del Mar, específicamente en Reñaca…y en el sector cinco, el más proletario de este balneario.

A pesar del cambio, algunos matrimonios flaites perpetúan sus costumbres. El hombre sigue comiendo sandías en la playa, y la mujer insiste en depilarse con queso caliente.

El hecho es que para muchos chilenos, el consumo viene siendo algo así como la consagración de una nueva etapa en sus aporreadas existencias. Es decir, el consumo adquiere un significado similar al que antes tenía el trabajo. Vendría siendo la cristalización física de la identidad individual, al tiempo que un nuevo anclaje material al vínculo social.

Una reciente encuesta del PNUD demostró palmariamente que la gente disfruta comprando. Una vez consultados por el tipo de satisfacción que le produce la compra de algún producto, el 43% de los entrevistados declaró estar contento porque “le permite darse un gusto”.

A su vez, seis de cada diez entrevistados creen que las personas se compran cosas “porque les hacen falta”, y sólo dos suponen que lo hacen “para aparentar”. Así tenemos el caso de una familia que suele comprar neumáticos caros, a pesar de no tener auto, o adquirir los más caros licores, aunque se trate de una pareja de evangélicos y abstemios.

También se ha dado el caso de una familia que adquirió en un megamercado del sector alto de Santiago un par de esquíes acuáticos. Más tarde la pareja andaba desesperada tratando de encontrar un lago con pendiente.

La encuesta reveló también que quien campea en Chile es el consumidor inseguro. Se trata de una persona de estrato medio, muy preocupada de obtener el reconocimiento público de su posición social. Para estas personas, el consumo representa más que nada una manera de proyectarse. Es decir, el “tener” hace parte de su forma de “ser”.

En esto del arribismo he llegado a pensar que somos los líderes indiscutidos de Sudamérica. No hay nadie que nos gane en este aspecto. Conocí el caso de una familia de medio pelo que tras ganarse el Loto, optó por construirse una casa en Lo Barnechea. Lo curioso del caso es que la mandaron a construir con quince habitaciones…¡pero sin ningún baño!

Al preguntarle al jefe del hogar por qué la casa no contenía, al menos, un par de W.C. el hombre contestó:

– Es que ahora somos personas sin necesidades.

¡Arribismo en grado superlativo!

