El corcel del mar

Mientras avanzo en la lectura de los “500 años de frío” libro de editorial española que menciona los pormenores de la exploración y conquista del mar ártico, se me vienen a la memoria los acontecimientos vividos mientras en varias oportunidades crucé por el estrecho y mar de Drake rumbo a la Antártica o de vuelta de ella, nada menos que en el rompehielos Oscar Viel de la Armada de Chile. Unidad antártica que hace poco fue dada de baja, precisamente en febrero de 2019, después de una veintena de años surcando las bravas aguas antárticas. Esto fue una columna pendiente por mencionar y resaltar como homenaje a este “Corcel de mar” como así lo denominó su último comandante, a pesar de que todos los de cubierta sabemos cuál era su sobrenombre, alusivo por su color, el famoso “Tomate Antártico”.

Es propio y guardando las proporciones de las experiencias que cuando te insertas en la historia como el caso de la navegación en aguas del Artico durante más de cinco siglos, incontables barcos y marinos se adentraron en sus gélidas aguas en busca de tierras desconocidas o rutas más rápidas para el comercio. Pocas de aquellas expediciones consiguieron sus objetivos; los más afortunados regresaron a casa con las manos vacías, otros se quedaron allí para siempre. En este caso el “Viel” ya con la experiencia propia de la navegación por el mar austral, se abocaba a desplazarse con diversas misiones de abastecimiento y apoyo a actividades científicas y de investigación como así también para el traslado de variadas dotaciones de diversos países las que permanecerían en algunos casos la temporada estival y en otros el dejar a antárticos por el año en sus respectivas bases permanentes.

En estos días que se integra a las campañas antárticas de la Armada el LSDH 91 Sargento Aldea, buque de multipropósito, semejante a un gran “Iceberg Gris” de 12 mil toneladas, surcará estas aguas heladas cubriendo las necesidades propias de la logística antártica proporcionadas por la Armada de Chile. Un gran avance y decisión mientras en los astilleros de Asmar en Talcahuano van germinando las estructuras del futuro y moderno rompehielos chileno. El “Viel” en un espacio de tiempo fue primordial para todas las campañas antárticas, que en su totalidad logró la no menos preciada cantidad de 87 operaciones en territorio antártico, llenado en su interior aparte de sus ochenta y tantos tripulantes varios cientos de pasajeros con misiones específicas tales como del ámbito de la ciencia y la investigación del territorio, periodistas, técnicos, ingenieros y en mi caso profesores y alumnos.

En una oportunidad, viniendo de la Antártica y ya cruzando el pasaje de Drake, que se encontraba muy bravo, con olas de más de 12 metros, el “Viel” se esforzaba por mantener su compostura de navegación, vaivenes que iban y venían, con salones y comedores vacíos, excepto un periodista de CNN y su camarógrafo, más yo que me deleitaba con algún libro, seguro ya de saber que no era abordado por mareo alguno en alta mar. El periodista no encuentra mejor oportunidad de hacer una nota en estas condiciones de movimientos que escoraban a la nave antártica en sus límites, de pronto el buque se escora más de 40 grados por efecto y resultado de un par de olas que hicieron acelerar su inclinación, y tanto periodista como entrevistado fuimos a parar debajo de las mesas del comedor…y luego al tratar de incorporarnos viene la consecuente respuesta a la primera inclinación que fue peor…ya que volvimos a donde estábamos entre cables…micrófonos y cámara…resultado: suspensión de la entrevista y cada uno se fue magullado a sus respectivos camarotes. El “Viel” valiente su estructura como sus dotaciones y mando, siempre resaltó su figura desde la costa de nuestra región y por sobre todo cruzando laberintos helados de nuestra Antártica.