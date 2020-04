El covid-19 la lleva

Jamás imaginó Batman que un simple murciélago escapado de un laboratorio chino lo desplazaría en popularidad. En Hollywood se gastaron millones de dólares para posicionar a Adam West, el personaje que dio origen a tantas películas y revistas.

Un virus rasca está dejando la crema en el planeta y el pánico se ha apoderado de todos.

¡Y era tan simple la solución!

Se trataba de hervir al murciélago, nada más…

Todo este revuelo ha hecho brotar la ira en muchos sectores. Los entiendo. ¿Quién fue el mentiroso que echó a correr ese rumor de que todo lo que provenía de China era de corta duración?

Las consecuencias las estamos viviendo todos los habitantes de este pequeño planeta llamado Tierra, donde ahora nos sentimos más hermanados que en medio de un seminario.

La cuarentena ha hecho que muchos matrimonios se reconcilien y vean crecer a sus hijos, porque en algunos casos ciertos padres habían olvidado hasta el nombre de sus descendientes.

Con este ostracismo obligatorio, hay muchos que se refocilan pensando en que no hay nada mejor que llegar a acostarse a su cama después de haber pasado todo el día recostado en el sillón.

Esto del coronavirus tiene su lado positivo. Por ejemplo, eso de levantarse al mediodía y sentir que estás salvando el planeta da una sensación de regocijo que nada lo puede sustituir

Por otra parte, en momentos como este se percibe a quienes gustan y gozan de la soledad. Otros no soportan el encierro. Y no me refiero a quienes sufren de claustrofobia. Lo de mi vecino es patético. El pobre está tan aburrido que desde ayer está empezando a llamar el mismo a los mormones…para conversar un rato.

En medio de la tibieza del hogar muchos descubren situaciones nuevas. Es el caso de mi primo Guillermo que lleva dos días de “home office” con sus hijos en casa. Y me confidencia que ahora la cuota del colegio le está pareciendo barata.

Lo que me causa cierto grado de estupor son los remedios caseros que difunden muchos con entusiasmo digno de mejor causa. Por ejemplo, lavarse las manos con una mezcla de sal y jugo de zanahoria, limpiarse los zapatos con shampoo para niños, hacer gárgaras con miel y algo de bicarbonato y un largo etcétera.

Mi tío Lucho recomienda a sus vecinos una taza de ciruela y yerba mate. No asegura que te cure, pero al menos no te vas a animar a toser.

Algo es algo.

Lo que irrita en medio de toda esta zafacoca es que muchas farmacias siguen con prácticas abusivas. Por eso he decido desde ayer lavarme las manos con Johnny Walker o whisky JB. He comprobado que me sale más barato que el alcohol en gel.

En cuanto a las estadísticas, recomiendo chequearlas porque muchas están destinadas a causar temor en la población. Otras son tan falsas como factura de gitano y están aquellas que tergiversan los hechos con turbios afanes.

En lo que a mí respecta, mi relación con las estadísticas es similar a la que llevo con mi suegra: mientras más lejos, mejor.

Eso sí, les puedo asegurar que hay cifras que no fallan. Me refiero a la que me entregó recién la PDI. Fíjense bien:

– ROBOS EN LA ULTIMA SEMANA: 4

– ACCIDENTES DE TRANSITO: 2

– ASALTOS A MANO ARMADA: 0

– PELEAS ENTRE PAREJAS: 124.578