El debate por la educación

“Si planificas sólo con un año de antelación“, escribió Guan Zhong el siglo VII antes de Cristo, dedícate a plantar arroz. Si planificas con diez años de antelación, dedícate a plantar y cuidar árboles. Y si planificas los próximos 100 años de tu país, educa niños“. Un buen gobierno es, desde entonces, él que planifica a largo plazo el bienestar de sus ciudadanos mediante políticas públicas de escolaridad. La escolaridad, sin embargo, medida sólo como asistencia en las aulas o rendimiento en la PSU o en la Prueba PISA, no es lo mismo que aprendizaje.

Al enfrascarnos en un debate sobre la responsabilidad de los buenos o malos resultados de nuestros instrumentos de medición educacional, solemos olvidar a los sujetos y actores del desarrollo de Chile: nuestros niños y jóvenes. La crisis y debate en torno a nuestra educación son entonces una crisis y un debate moral. Pues para cada chileno involucrado directamente en una buena o una mala educación, condicionada por las decisiones que toma cada gobierno, es un derrotero hacia una posible o imposible mejora salarial, hacia la reducción o permanencia en la pobreza, y hacia un desarrollo o estancamiento en el ámbito personal. Para la suma de cada uno de estos individuos la educación es el derrotero hacia una sociedad innovadora o retrógrada, con instituciones gubernamentales promotoras o inhibitorias del desarrollo humano, y una sociedad cohesionada o fragmentada en pos de un proyecto social colectivo que se define ideológicamente.

El bajo rendimiento en la escuela tiene consecuencias severas para los estudiantes y para la sociedad en su conjunto. Los estudiantes que tienen un bajo rendimiento a los 15 años tienen una mayor probabilidad de abandonar la escuela y mayor dificultad para conseguir trabajos bien remunerados. Cuando una alta proporción de la población carece de los conocimientos y habilidades básicas, el crecimiento económico a largo plazo de un país puede verse comprometido. Soluciones rápidas y simples, como las propuestas por el gobierno de la Nueva Mayoría o por los ideólogos colectivistas del Frente Amplio, no funcionan en la realidad. El bajo rendimiento no es el resultado de un sólo factor de riesgo, sino más bien de la combinación y acumulación de varias barreras y desventajas que afectan a los estudiantes a lo largo de sus vidas. En Chile, la probabilidad de tener un bajo rendimiento en matemáticas es mayor para los estudiantes socio-económicamente desfavorecidos, las alumnas (sexo femenino), los estudiantes de origen inmigrante, los que hablan una lengua en casa distinta a la utilizada en la escuela, los que viven en hogares monoparentales, los que asisten a escuelas en zonas rurales, los que no han recibido educación preescolar (o han recibido un año o menos), los que han repetido curso y también los matriculados en formación técnico-profesional.

Los fundamentos ontológicos de la Nueva Mayoría y del Frente Amplio sobre la educación se basan sobre la premisa que las señaladas causas en se van sumando como potencias de igual base, olvidando o ignorando que éstas son variables que se suman, restan, potencian o neutralizan entre sí, según la historia de vida particular e individual de cada uno de nosotros. La educación entonces, entendida como un sistema individual de aprendizaje de por vida y en la suma de cada una de las experiencias particulares como un sistema colectivo, es la principal causal para el crecimiento, empleo e ingreso en una sociedad moderna orientada al conocimiento, como pretendemos ser como país.

Cuando la educación se mide a partir de las habilidades efectivamente aprendidas, vemos entonces que existe una correlación entre la educación de la población en su totalidad y el crecimiento económico de un país a largo plazo. A modo de ejemplo, el aumento de 50 puntos promedio en la prueba PISA se traduce a largo plazo con el crecimiento de un por ciento en el Producto Interno Bruto. A nivel individual se relacionan directamente el nivel de escolaridad y educacional con el nivel de empleabilidad y permanencia en el trabajo. Esto se refleja en la correlación del desempleo por largos períodos de personas con bajo nivel de escolaridad y educacional. Por otra parte las personas que alcanzan un alto nivel de escolaridad y luego de estudios secundarios reciben mejores y mayores ingresos que el resto de la población. La educación es una causa clave de crecimiento, empleo e ingresos en una economía moderna basada en el conocimiento. Ignorar la dimensión económica de la educación y la multicausalidad que generan resultados distintos en la población según se combinen, sumen, resten, potencien o neutralicen éstas en cada individuo, pone en peligro la prosperidad de las generaciones futuras, con consecuencias de gran alcance para la pobreza, la exclusión social y la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social.

La evidencia disponible justifica entonces el fuerte enfoque de la agenda política del gobierno de Sebastián Piñera sobre la importancia de la educación, el conocimiento y las habilidades. Ninguna tendencia política debería oponerse a las propuestas estatales del nuevo gobierno que intentarán aminorar tales desigualdades. Sin embargo como las propuestas no son neutras ya que en ellas subyacen enfoques ideológicos y supuestos sobre el comportamiento individuales y colectivo de los actores del sistema educativo, se iniciará un nuevo y fuerte debate por la educación en Chile. Lo que no se puede ignorar, es que ciertas ideologías han tendido a nivelar hacia abajo la educación escolar, generando una educación pública masiva y perjudicial para nuestros jóvenes. Por ello debemos recuperar la confianza en nuestro sistema educativo: en los colegios, las familias, nuestros alumnos y profesores. Tenemos que dejar de asfixiar a las instituciones educativas con ideologías y prácticas colectivistas que han fracaso una y otra vez en los últimos 100 años de la historia de la humanidad.

