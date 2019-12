El destape de las “Fake news”

Si bien la manipulación de la información es tan antigua como la historia de la humanidad, el concepto de “Fake news” se ha puesto de moda en la última década debido a la masificación que en el presente siglo ha tenido internet, permitiendo que millones de personas tengan acceso a una gran cantidad de información de todo tipo, además de la instantaneidad de la misma. Esta carretera virtual ha permitido democratizar el acceso a noticias e historias, cuya difusión era reservada en décadas pasadas a medios de comunicación formales y oficiales. Es conocido por todos que el tratamiento de las noticias será regulado por el perfil editorial que presente el agente comunicacional, y aunque todos aseguran poseer objetividad, imparcialidad, inclusión y un norte centrado en la búsqueda de la verdad, se advierten muchas veces sesgos que pretenden algo más que sólo informar. Pero hay que colocar especial atención que esto no es sólo una tendencia de los que entregan el acontecer noticioso, ya que se reconoce una complicidad con un receptor deseoso de reforzar ideas previas que parecieran necesitar una resonancia de consistencia más que un análisis disidente.

La realidad hoy tiende a resultar compleja si revisamos la contingencia noticiosa. Por ejemplo en los 70s y 80s se podía observar claramente la marcada diferencia ideológica de los poderes fácticos a la base. Pero en la actualidad esto es más difuso, pues si analizamos a un sector que reclama la manipulación de la información por parte de los grandes conglomerados y empresas periodísticas, no es menos cierto que el sector contrario se queja acerca de la parcialidad periodística con que la mayoría de los profesionales expresan la contingencia. Desde octubre, especialmente los departamentos de prensa de la televisión vivieron un fenómeno interesante de analizar, pues para mucha gente la cobertura resultaba insuficiente a pesar de la gran cantidad de tiempo otorgada en la programación. Lo que se informaba, opinaba o evaluaba del acontecer social por parte de los medios tradicionales estaría marcadamente sesgado, aunque curiosamente esta interpretación podía aplicarse en distintos y contradictorios sectores del espectro político.

Es así que, con este caldo de cultivo basado en la desconfianza, mucha gente se vuelca a las redes sociales o medios de comunicación informales para obtener el santo grial: la verdad. Este mecanismo que es ya una parte constituyente de las nuevas generaciones, cada vez se está legitimando más por quienes con más años encima confiaban en los medios de comunicación tradicionales como fuente de información segura para construir una idea integrada de nuestro entorno. En décadas pasadas era necesario una campaña propagandística organizada para instalar ideas en la gente, hoy resulta mucho más expedito viralizar contenidos cuya idoneidad parece no tener un enfrentamiento crítico de parte de mucha gente, siendo más bien un refuerzo a un ideario en que lo principal es darse cuenta que muchas personas piensan, sienten y se movilizan por los mismos objetivos. Esto no tiene colores ni ideologías exclusivas, hoy más que informar las redes sociales parecen buscar y aclanar adeptos, violentando a los que no profesan ideas símiles. En este ambiente el surgimiento de “fakes news” aparece como un instrumento casi natural, en que se distorsiona o definitivamente se miente acerca de situaciones o acontecimientos que buscan parcializar instrumentalmente la opinión de la audiencia. Lo que se buscó evitar en los medios formales, las fuentes de información informal tampoco logran controlar.

Si bien el objetivo de las anteriores generaciones era buscar las noticias, como alguien que busca agua en el desierto, el desafío de los más jóvenes hoy en día es seleccionar la objetividad y veracidad de un inmenso cúmulo de información que va y viene, siendo lo más difícil no sesgarse según lo que se piensa o siente, pues eso sólo nos induce a selecciones algorítmicas que buscan reafirmar lo que ya se tiene. Por eso siempre será más beneficioso rescatar lo verdadero de distintas posiciones, aunque no nos acomode, que dogmatizar una fidelidad escasamente analítica producto de información muchas veces sesgada e instrumentalizada. Sólo así estaremos listos para un verdadero diálogo.