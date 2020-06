El Día del Padre y el aprendizaje de la fraternidad

Más allá del bullicio publicitario de las ofertas de regalos para este Día del Padre, muchos se ponen la pregunta por el significado que tiene hoy la figura del padre. La respuesta no es fácil, porque la figura del padre es confusa en la sociedad actual, tanto por el autoritarismo de la cultura patriarcal que se ha ganado el rencor de los hijos, como por el vacío que dejan los padres ausentes, o los que están físicamente, pero afectivamente y educadoramente están muy lejos de sus hijos.

Sabemos que en la paternidad estamos ante uno de los ríos profundos que recorre la vida de las personas, y en la crisis de la cultura parental con la figura del papá ausente o diluida, los que sufren las consecuencias son -obviamente- los hijos, en primer lugar; y también los mismos varones que se pierden la alegría de ser papás que viven su vocación a la paternidad con gozo y responsabilidad.

Aun en medio de esta crisis cultural de la figura paterna, éste es un muy buen día para celebrar a los papás que están presentes y son cercanos a sus hijos, esos hombres que viven una paternidad gozosa y firme, sencilla y bondadosa, con la que educan a sus hijos y los acompañan en su desarrollo. Son esos papás tiernos y firmes, alegres y laboriosos, cuyo valor principal es la familia, los hijos y desde luego, la mujer que lo acompaña, ¡porque no hay padre sin madre!

Este un buen día para dar las gracias a ese “viejo, mi querido viejo”, y volver a tomar conciencia de que todos los hijos e hijas necesitan y hemos necesitado la figura del papá que nos ayuda a situarnos en la realidad, que nos orienta hacia un mundo más amplio que la familia y lleno de desafíos, y nos prepara para esas tareas con las motivaciones y herramientas para la lucha cotidiana.

Quisiera, también, referirme a otro aspecto de este tema, porque no faltan las personas bien intencionadas que en este día nos saludan a los sacerdotes católicos, célibes y sin hijos, a causa de la costumbre cultural de llamarnos “padre”. Pero, resulta que los sacerdotes -por vocación- no somos padres, aunque por una mala costumbre e inercia cultural muchos nos llamen así.

Voy a tratar de explicar brevemente este asunto que es más que una palabra o que un título; es algo que tienen que ver con una distorsión en la vocación, la identidad y misión de los pastores, porque como bien sabemos, el lenguaje crea realidad; es decir, según sea el lenguaje que se use, así se comprende su vocación y misión.

En primer lugar, los presbíteros y obispos de la Iglesia no son padres en sentido biológico, puesto que hacen un compromiso de vida célibe; sólo puede ser que quien ha dejado sus votos religiosos haya engendrado hijos. En segundo lugar, los presbíteros y obispos de la Iglesia no son padres -como dicen algunos- en sentido espiritual, sino que su vocación y misión es vivir una fraternidad espiritual y universal, tal como es la voluntad explícita del Señor Jesús para su Iglesia: “ustedes no se dejen llamar ‘rabbí’, pues uno solo es su Maestro y todos ustedes son hermanos. No llamen ‘padre’ a ninguno de ustedes en la tierra, pues uno solo es su Padre, el del cielo” (Mateo 23,8–9). El Señor Jesús quiere una comunidad de discípulos y discípulas donde no haya “paternidades” que sustituyan la fraternidad, ni “respetos” que impongan privilegios, ni “autoridades” que generen distancias entre los hermanos y hermanas.

En tercer lugar, la distorsión se hace tristemente evidente en los testimonios de víctimas de abusos sexuales, que declaran que el dominio y control de los abusadores sobre sus víctimas frecuentemente iba acompañado de la promesa engatusadora y controladora: “yo voy a ser como tu padre en tu vida”.

Esto de llamarnos “padre” a los ministros del Evangelio es una costumbre cultural, no es un asunto religioso; tanto que es una costumbre propia sólo de algunos países, por ejemplo, en Italia les llaman “don” seguido de su apellido; así, tenemos a don Orione, a don Bosco, a don Guanella, etc. Cuando he dicho a alguien que no corresponde que me digan “padre”, a menudo me han dicho que es por respeto; pero, ¡si llamar a alguien por su nombre no es una falta de respeto, el respeto cristiano se vive en el trato fraterno entre las personas! Otras veces me han dicho que es por costumbre, es decir, por inercia; pues bien, las malas costumbres son para corregirlas, más si van contra la voluntad explícita del Señor Jesús.

Conociendo mejor al Padre de todos, como lo ha mostrado el Señor Jesús, aprenderemos a ser mejores hermanos y hermanas, y a vivir cada uno según la vocación que ha recibido del Señor.