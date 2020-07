El dinero es de los trabajadores

Todo el mundo sabe donde le aprieta el zapato. Por ello imponer donde a uno le aprieta o no desde la altura donde se hacen políticas públicas o desde los prejuicios de quienes no han visto más allá de sus entornos parece un descriterio, una falta de empatía e incluso una falta de respeto. El debate respecto a una fórmula para ayudar en esta crisis a los segmentos de nuestra sociedad llamados clase media, o mejor dicho a quienes para el Estado son ricos pero para la banca son riesgosos, ejemplifica el doble estándar de muchos protagonistas de la política.

En particular, el doble estándar de quienes levantan las banderas de la libertad, pero que en materia económica son más stalinistas que el propio Joseph, pues según ellos la libertad es para endeudarse, incluso para postergar deudas, pero no para hacer uso de los ahorros en tiempos de crisis. Se oponen a que una persona a la que el Estado no le apoya por no calificarse vulnerable, retire de sus fondos para enfrentar meses con una merma en sus ingresos o incluso sin ingresos.

No se entiende la preocupación del gobierno cuando dice que esta medida equivale a un “Pan para hoy y hambre para mañana”. No se entiende porque “sin hoy tampoco hay mañana”, y porque el hambre no es acumulable más allá de unas horas. Las AFP y el gobierno dijeron que esta medida significaría que 3 millones de personas se quedarían sin fondos. De ser cierto, el Estado deberá a futuro vía pensión solidaria acudir a resolver el problema de estas personas. Siguiendo el argumento, habría que incluso darles las gracias, pues estos 3 millones de personas estarían ayudando hoy al Estado de Chile evitando un mayor endeudamiento en el corto plazo.

Entonces, ¿qué es lo que sustenta la defensa de la derecha y el gobierno a evitar el retiro de hasta un 10% de los fondos previsionales de los trabajadores de Chile? Porque cuesta argumentar que están preocupados de las futuras pensiones cuando por tanto tiempo se sigue discutiendo la forma de incrementarlas y no hay avance real.

Son groseras y provocadoras las posturas de algunos con el senador RN Allamand, quien adueñándose de los fondos de los trabajadores señala que con esta medida recibiría dinero quien no lo necesita. ¿Cómo puede saber él quién necesita o no una ayuda económica en estos tiempos de crisis? Es el ejemplo del doble discurso. Es el mismo senador que se opuso férreamente a la ley de divorcio, pero que fue uno de los primeros en utilizarla. Es el que en pleno octubre pasado estaba de acuerdo en un cambio constitucional, y ahora es uno de los voceros del rechazo para el próximo plebiscito. Al senador Allamand le haría bien una verdadera travesía por el desierto, porque la que escribió parece más cuento que una biografía. Sería bueno lo acompañaran algunos, y que vayan sin agua, ya que la que existe es para llenar una piscina donde podrán saciar su sed sólo si logran salir del desierto, porque estamos pensando en la sed que tendrá al final de su viaje.

Fueron también extrañas las intervenciones de personeros de gobierno (ministros y subsecretarios), con medidas a última hora para convencer a sus parlamentarios a cerrar filas detrás de la postura del gobierno. Apareció incluso Longueira. Sólo faltó que apareciera un mensaje del más allá del fallecido senador Guzmán para alinear a la Udi. Realmente toda una sorpresa el performance de la derecha.

En estos tiempos, uno esperaría tener la mayor cantidad de alternativas para sortear los malos momentos, y que cada uno vea cuál le conviene. A algunos les convendrá endeudarse como lo impulsa el gobierno, a otros les convendrá retirar ese 10%, y después quizás postergar su fecha de jubilación. A otros les convendrá postergar pagos de dividendos, quizás a otros no. Lo cierto es que se debe confiar en que las personas en tiempos de crisis buscarán la mejor alternativa según sus posibilidades. No es tiempo para imponer medidas. Es tiempo de solidarizar, de apoyar, de se empático y de confiar en el sentido común de las personas.