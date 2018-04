La crisis del Sename y el llamado a articular un acuerdo nacional por la infancia -especialmente por los niños “institucionalizados” que están a cargo del Estado- me rondaron durante la recién pasada Semana Santa, porque cuando el dolor cae sobre el inocente- y más si son niños- , es una experiencia que sobrecoge.

El dolor de los inocentes que se manifiesta en los niños que sufren violencia, niños atrapados en las drogas, niños discriminados; niños en familias rotas, niños abandonados, niños explotados con infancias robadas, niños que no conocen el amor. Niños obligados a prostituirse o víctimas de todo tipo de abusos. Niños nacidos en la cárcel, niños raptados, vendidos… Niños sin presente ni futuro humano, y un largo etcétera…

El dolor de los inocentes está presente en toda la historia y bajo muchas formas. A veces es independiente de la acción humana, debido a desastres naturales, enfermedades degenerativas, discapacitantes, mortales… Otras veces se debe a acciones humanas que dañan a otros. En todos los casos, los niños son los más débiles, los que más sufren… son las primeras víctimas y también han de ser prioritarios a la hora de recibir atenciones.

La pregunta es acuciante: ¿por qué se produce el dolor de los inocentes? Pero es necesario no sólo explicar el dolor del inocente, sino también trabajar por evitarlo o al menos aliviarlo. Lo primero es tener claro que el dolor de los inocentes tiene culpables, no ocurre por casualidad ni por azar. Tras ese dolor hay acciones de egoísmo, avaricia e indiferencia, que generan la injusta distribución de ingresos que impide a muchos el acceso a los bienes de la tierra, a la salud, a la educación de calidad, al disfrute de la belleza, generando la incapacidad de mirar más allá de lo inmediato y llevando a que muchos inocentes vivan en medio del dolor sin capacidad de reaccionar ante él.

El dolor de los inocentes no tiene remedio si la sociedad en su conjunto -y cada persona- lo ven como algo normal. En ese caso poco se puede esperar de los ciudadanos, ya que no hacer nada para arreglar un problema es dar rienda suelta a que el mal siga su obra destructiva.

Y muchos se preguntan, ¿dónde está Dios cuando los inocentes sufren? La Biblia nos muestra que Dios nunca actúa contra la libertad de la naturaleza humana o del mundo; en esta “impotencia”, Dios respeta al hombre y la naturaleza. Es decir, el ser humano es libre y toma decisiones que muchas veces causan dolor a inocentes, aunque luego se arrepienta de su actuar.

Por su parte, la naturaleza -en sí misma- es buena, y Dios respeta su creación y sus leyes, por eso el sol calienta, el agua moja, el hierro es duro, etc., pero la naturaleza es limitada y por eso también causa dolor a inocentes. Dios le dio al ser humano el encargo y la capacidad de cuidar la naturaleza y dominarla para que no cause daño.

Pero, hay más. Precisamente en la reciente Semana Santa los cristianos hemos celebrado que Dios “se rebajó de categoría” y tomó carne humana en Jesús de Nazaret, sufriendo -siendo inocente- la injusta condena de la cruz. En medio del dolor de la cruz, Jesús consoló a los que estaban cerca y perdonó a sus verdugos; confiando en Dios, su Padre, anunció a uno que moría a su lado: “hoy estarás conmigo en el paraíso”. Jesús es el signo de Dios que el dolor terminará. Esta es la esperanza cristiana que hemos celebrado en su resurrección y es la razón de nuestro compromiso a luchar contra todo mal. Para combatir el mal, el Señor Jesús valora como hecho a El todo lo que hacemos a los otros. Por eso, cualquier persona -y más un cristiano- puede encontrar en el Señor Jesús la manera de interpretar el dolor de los inocentes y la forma de vivirlo con una esperanza que anima y fortalece. Así, cada uno se puede preguntar ¿yo qué puedo hacer?

Entonces, podemos -por lo menos- aliviar el dolor de los inocentes, y -en muchos casos- evitarlo. Podemos ponernos de su parte ante una sociedad que los ignora. Podemos llorar por el dolor de los inocentes, y secándonos las lágrimas esbozar sonrisas y caricias. Podemos unirnos a otras personas para -creativamente- buscar ayudas materiales y espirituales para que el inocente deje de sufrir. Podemos acercarnos y acompañar el dolor de los inocentes y experimentar la alegría de ayudar a alguien de su dolor. Podemos pedir y colaborar para que todas las autoridades del país -de gobierno y de oposición- hagan realidad un acuerdo nacional que alivie el dolor de los niños que sufren.