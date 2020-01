El escritor Germán Marín

El pasado 29 de diciembre murió el escritor y editor Germán Marín (Santiago de Chile, 1934-2019). Autor macizo, prolífico, riguroso, uno de los últimos grandes de la literatura chilena según señalan los entendidos, un profesional de las letras a tiempo completo.

Como en sus obras; en las cuales mezclaba recuerdos, historia y ficción, dejemos que sea el mismo Marín quien exponga su derrotero personal y profesional. Proveniente de una familia santiaguina de buena posición económica, estudió en el Internado Nacional Barros Arana y duró un año como cadete de la Escuela Militar de donde lo expulsaron por mala conducta. Una vez en libertad de acción y habiéndosele garantizado por parte de su padre sólo “techo y comida”, comenzó a frecuentar la Biblioteca Nacional y nació su adicción por los libros. Luego se fue a Buenos Aires, trabajó en editoriales, se inscribió en la Universidad (fue alumno de Borges) y se graduó en Ciencias de la Comunicación. Retornó a Chile a mediados de la década de 1960 y siendo militante del Partido Comunista, viajó a la República Popular China donde trabajó en labores editoriales y periodísticas durante algún tiempo. A su regreso de China se desempeñó en la recordada Editorial Orbe y durante el Gobierno de Salvador Allende en la Editorial Estatal Quimantú, en la cual publicó su primer libro: la novela “Fuegos artificiales” poco antes del golpe de estado de 1973. Vivió el exilio post golpe en México y España y retornó a Chile después del plebiscito de 1988, publicando en 1994 “Círculo vicioso” (novela) a 22 años de su ensayo “Una historia fantástica y calculada: la CIA en el país de los chilenos” editado en México en 1976. A partir de este último retorno, alternó sus labores de editor en prestigiosos sellos, con una prolífica producción literaria, que considera textos escritos con anterioridad, pero no publicados en su momento (“Germán Marín: La escritura como un destino prefigurado”, entrevista de Andrea Viu; https://www.fundacionlafuente.cl/german-marin-la-escritura-como-un-destino-prefigurado/)

La obra de Marín (novela, cuento y ensayo) combina la historia reciente de nuestro país con los recuerdos personales y la ficción. Escrita en un estilo poco convencional escarba en la memoria y en los tramos poco deseables del pasado político nacional del siglo XX, que permite al autor desplegar su agudeza, ironía y hasta un cierto humor. Desfilan por sus páginas personajes oscuros y hasta detestables.

Por su monumentalidad destaca su trilogía “Historia de una absolución familiar” (1.600 pgs.) que abarca las novelas “Círculo vicioso”, “Las cien águilas” y “La ola muerta” y también “Un animal mudo levanta la vista”, obra que combina las novelas “El palacio de la risa”, “Ídola” y “Cartago”.

Publicó un total de 26 libros: 6 de cuentos, 2 de ensayo, 1 de recuerdos personales y 17 novelas.

Como editor, conjuntamente con el trabajo de autores contemporáneos, rescató escritores de la talla de Enrique Lihn (“Huacho y Pochocha”), Mauricio Wacquez (“Excesos”, “Frente a un hombre armado”) o Alfredo Gómez Morel (“El río”). Fue responsable también de la edición de “El circo en llamas” (1997), volumen que reúne la obra crítica de Lihn.

Marín fue propuesto en más de una ocasión al Premio Nacional de Literatura, pero no alcanzó el galardón que tenía más que merecido. Al respecto uno de los premiados, Raúl Zurita, es tajante: “Hoy me avergüenzo de ser Premio Nacional en una lista que sin él es espuria y torpe. No importa, más pronto que tarde su obra valiente, polifónica, magistral, será reconocida como una viga maestra de la dolorosa literatura de nuestro tiempo” (https://culto.latercera.com/2019/12/29/zurita-german-marin/).