El escritor Jaime Laso: cuentos y novelas

El poeta Jorge Teillier (1935-1996) se encontró con Jaime Laso Jarpa (1926-1969) poco antes de la muerte de éste. Laso le habló de sus proyectos: dos novelas, una de ellas sobre Haití que ya estaba casi terminada, cuentos, ensayos, una pieza de teatro y que sólo no se “animaba” con la poesía (Teillier, “Recordando a Jaime Laso”, Diario “El Siglo”, 29 de marzo de 1970).

Esta última expresión denota la personalidad de Laso en una de sus facetas; el respeto por sus colegas de las letras. ¡Que honor leer esas líneas de un escritor de este “Chile, país de poetas”! donde “dárselas de poeta” es una irresistible tentación; donde creemos que el verso libre da para todo.

Jaime Laso nació en Alicante España mientras su padre era cónsul de Chile, vivió durante su infancia en Inglaterra y Francia y en su adolescencia en Argentina y Chile. Desempeñó diversos oficios, entre ellos tripulante de la Marina Mercante. Estudió en el Instituto de Antropología de la Universidad de Chile y en 1958 ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sus primeros artículos y relatos aparecieron en diarios y revistas. Su obra narrativa conocida y publicada en formato de libro es breve, no más de 600 páginas contienen “El cepo”, “La desaparición de John di Cassi”, “El acantilado” y “Black y blanc”. Ninguna de las obras referidas ha sido re editada ni se encuentra para su lectura o descarga en internet, pero se pueden ubicar en librerías “de viejo” o canales de comercio electrónico. Sólo están disponibles en la página www.memoriachilena.cl de la Biblioteca Nacional los cuentos “La pierna perdida” y “El hombre que no supo decir no”, en las versiones digitalizadas de “Antología del nuevo cuento chileno” (1954) y “Cuentos de la generación del 50” (1959) respectivamente, ambos editados por Enrique Lafourcade.

“El cepo” (novela) Empresa Editora Zig – Zag S.A. Biblioteca de Novelistas, Santiago de Chile, 1958, 132 pgs. Premio Municipal de Novela l. Municipalidad de Santiago, 1959. Esta obra es el trazo realista de la angustia humana de los oficinistas urbanos que alguna vez tuvieron ilusiones y esperanzas de juventud. Sus vidas de burócratas se transforman, al fin y al cabo, en la totalidad de sus existencias. Oficina y vida son la misma cosa, una prisión de la cual no puede escapar ni siquiera Juan Garín, el protagonista, un aspiracional – en lenguaje contemporáneo – que sueña y anhela estar sólo de paso en ese sub mundo y que se siente superior a sus compañeros de labores, que matizan sus opacas horas reuniéndose en un bar de mala muerte después de la jornada. La temática, de alcance universal, estaría inspirada en la Mutual de Carabineros de Chile. “El cepo” -pensamos- es la obra capital de Laso.

“La Desaparición de John di Cassi” (cuentos) Editorial del Nuevo Extremo Ltda. Santiago de Chile, 1961, 91 pgs. Incluye: “La desaparición de John di Cassi”, “El anzuelo de espina de cacto”, “La Sociedad Protectora de Monstruos”, “El hombre que no supo decir no”, “La otra versión”, “La pierna perdida” y “Una omisión”. En este conjunto de relatos el autor combina fantasía y realidad. Con sátira y dramatismo, dos de sus constantes narrativas, se aleja del realismo de “El cepo”, no obstante, trasunta crítica social, colocando al individuo en el rol de víctima del medio que lo rodea y aportando una mirada antropológica en algunas de sus páginas.

“El acantilado“ (novela) Editorial del Pacífico S.A. Santiago de Chile, 1962, 152 pgs. Premio de los Juegos Gabriela Mistral de la l. Municipalidad de Santiago para novelas inéditas, 1961. La historia se inspira en un naufragio real del que se salvó Jaime Laso en su época de tripulante (no abía nadar). Una compañía naviera, en complicidad con algunos miembros de la tripulación de una embarcación de cabotaje, se proponen ocasionar deliberadamente un accidente. El afán de lucro desmedido de algunos y la falta de escrúpulos de otros se confabulan en esta obra. El acantilado, formación geográfica propia de las costas del norte de Chile, simboliza el punto donde debieran estrellarse y estallar la peligrosa carga humana (sentimientos, anhelos, impulsos) y material del barco.

“Black y Blanc“ (novela) Editorial Universitaria S.A. Libros de bolsillo Cormorán, Colección Letras de América, Santiago de Chile, 1970, 139 pgs. Publicación póstuma, a la que Laso alcanzó a darle título. Fraguada en el infierno del Haití del dictador Francois Duvalier (“Papá Doc”) donde el autor se desempeñó como Encargado de Negocios entre 1965 y 1968, la novela entrega una pintura descarnada (realista) del siniestro régimen de oprobio. El profundo tratamiento psicológico de los protagonistas (algunos de ellos despreciables) se une con una bien hilada trama, dando muestra de las virtudes narrativas del autor (esta es la historia ambientada en Haití que Laso le adelantó a Jorge Teillier).

La recepción crítica de su producción fue, en general, positiva, aún cuando algunos como Yerko Moretic, columnista del diario “El Siglo”, no fueron amables con él. La viuda de Moretic, la escritora Virginia Vidal relata: “Un vozarrón iracundo pregunta: – ¿Vive aquí el crítico? ¡Vengo a matarlo! Comienza a subir los escalones de dos en dos. Estamos sobresaltados. ¿Quién es este energúmeno? Parece hablar en serio. Soy Jaime Laso. ¿Así que tú eres Yerko? Lo estrecha en un abrazo” (Vidal, “Los escritores del cincuenta”, disponible en: http://www.blest.eu/cultura/vidal80.html).

Poco después, el escritor estaba tirado en el suelo con su inmensa humanidad jugando con los hijos del matrimonio; Vidal reflexiona: “…y de los malentendidos y diferencias iba brotando la amistad. Había algo inherente a los escritores de ese tiempo: el respeto por sobre las divergencias. La posibilidad de diferir”. Eran otros tiempos sin duda, eran los tiempos del gran Jaime Laso Jarpa.

Relacionado