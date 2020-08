El estado de un Estado sin alma

La pandemia ha traído muchos cambios, y también nos ha mostrado la fragilidad de nuestra sociedad ante un “enemigo implacable” pero tan diminuto que se hace poco efectivo perseguirlo y combatirlo en tiempos donde predomina el individualismo. No estoy hablando del coronavirus precisamente, sino que otros virus más dañinos y quizás más peligrosos para el ser humano, y que tienen como características la falta de empatía, la prepotencia del necio, la desconfianza en todo lo que no me guste, y el miedo a lo desconocido, y la condena del que no piensa como uno.

Lo ocurrido en La Araucanía, son claras muestras de racismo y dan cuenta de síntomas de un virus mucho peor que el coronavirus, y que permanecerá más tiempo. El Covid-19 se superará con una vacuna, y pronto paulatinamente iremos recuperando nuestras libertades. Pero el racismo, la xenofobia no se acaban con una vacuna, sino que, con respeto, tolerancia, empatía, con humanidad, incluso con amor. Pero siempre nos han hecho creer que la historia de la humanidad se explica con guerras, con ganadores y vencidos, con héroes y villanos, y con fuerza más que con razón. Nuestra infantil república, comparada con otras naciones y otros países da cuenta de que aún no sabemos resolver nuestros problemas de manera civilizada y madura que pudiera hacernos desarrollar y entre todos ser más felices y vivir nuestras vidas en paz.

Las sociedades modernas se organizan en Estados, a los cuales se les da poderes para resolver los conflictos y promover la paz social. Pero en tiempos de la globalización, de una revolución digital, de fronteras imaginarias más que físicas, la pandemia nos ha mostrado que nuestro Estado es un inútil para responder con celeridad ante las emergencias y urgencias. Es un Estado poco moderno e incapaz para distribuir recursos y hacer cumplir derechos. A los horrores del proceso de entrega del bono clase media (con página del SII incluida y la creciente frustración de miles), podemos sumar la distribución de alimentos (con más publicidad que efectividad), los controles de las barreras sanitarias que claramente muestran fallas, y las numerosas contradicciones de autoridades y de actores sin competencia que representan al Estado. Con todo se nos ha mostrado la musculatura de un Estado obeso, sin capacidad de articularse y coordinarse, y con niveles de obsolescencia que deberíamos abordar durante el proceso constituyente una vez que nos pongamos de acuerdo qué tipo de sociedad queremos construir durante los próximos 100 años.

El Estado chileno está enfermo, y aún no lo sabe, porque a muchos de sus funcionarios les falta calle y les falta compromiso para hacer su pega. Por cierto, existen muchos que son verdaderos quijotes ante la inercia del sistema público, y que luchan día a día entre molinos (procesos burocráticos que nublan la misión), y que están agotados y agobiados rodeados también de otros que sólo ven un lugar de trabajo más que uno destinado a servir.

La enfermedad de nuestro Estado se muestra en todas sus contradicciones, pues aprueba una ley de protección de reservas naturales urbanos y sigue empecinado por uno de sus brazos a construir la vía elevada al lado del humedal Tres Puentes. Misma contradicción que muestra cuando exige cumplimiento de normas y leyes laborales y tiene por décadas a trabajadores a honorarios. Misma contradicción cuando es duro para hacer cumplir el pago de impuestos, pero actúa con negligencia para hacer buen uso de los recursos públicos (obras, estudios y programas mal ejecutados y poco fiscalizados).

Sería bueno comenzar a pensar en cómo entre todos buscamos un mejor remedio para que tengamos un Estado de Chile que se ponga en forma en tiempos turbulentos y modernos.