El Estado debe meterse la mano al bolsillo

La semana pasada la presidenta del Colegio Médico (Colmed) convocó a varios expertos en materia económica para elaborar una propuesta que permita abordar la crisis sanitaria pero también económica por la que atraviesa el país. Esta propuesta busca ser presentada a la mesa social del gobierno. Pero, ¿escuchará este gobierno? Es cierto que el tono de soberbia de los últimos dos meses cambió. Ahora el gobierno partiendo por su presidente reconoce que no estamos tan preparados, y su ministro reconoce que los modelos que le sedujeron se vinieron abajo. ¿Será suficiente este cambio de actitud y tono para querer escuchar, y mejor aún asumir las buenas ideas como propias e implementarlas? Todos esperamos que así sea, pues todo va empeorando día tras día, y querer salir de una crisis haciendo las mismas cosas que se hacen sin crisis es ilógico, absurdo, infantil, incluso bordea la locura.

Según los expertos convocados por el Colmed, nuestro país tiene capacidad para endeudarse, y también de utilizar reservas acumuladas para tiempos de crisis. ¿Acaso esta no es una? Las cifras indicarían que 5% del Pib (12 mil millones de dólares) permitirían abordar los siguientes 18 meses. Por otro lado, el Banco Central tiene pre aprobado un crédito por 28.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Todo esto más reasignaciones del actual presupuesto permiten decir con claridad que el problema no es el dinero, sino que más bien en que el gobierno sigue pensando como si no estuviésemos en una crisis económica.

No deja de llamar la atención como un gobierno que en el discurso se aleja siempre de medidas “socialistas”, y de no estatizar la sociedad, hoy se encuentre distribuyendo cajas de mercaderías (todas iguales), y con la excusa de evitar que la gente transite en cuarentena, no haya realizado algo más simple y efectivo como entregar dinero a las familias más necesitadas de nuestro país mediante una cuenta Rut, o mecanismo similar. Es la contradicción misma para los defensores del libre mercado, que en la práctica no confían en el sentido común de las personas, y prefieren comprarles los alimentos para “que no se gasten el dinero en otras cosas”.

He visto la pobreza de cerca, también la viví en mi infancia, al igual como la mayoría de nuestro país en una década extremadamente pobre y violenta como fue la de los años 80. También la viví en campamentos construyendo mediaguas y compartiendo con los pobladores. Si hay alguien que en tiempos duros sabe administrar lo poco o nada que se tiene para alimentar a una familia son las jefas o jefes de hogar. Ellas y ellos saben bien estirar el presupuesto. Estoy seguro que si a las familias que les reparten las cajas les dan el dinero equivalente, le sacarán más provecho en la feria y en el comercio pequeño, y probablemente lo harán durar más tiempo. Además, transferir recursos lo pudiesen hacer en un par de días, mientras que repartiendo cajas se demorarán meses.

El gobierno, y nuestra elite debe confiar en las personas. Para salir de esta crisis debemos volver a confiar entre todos. Si hay problemas económicos, yo no sé porqué quienes están sin trabajo desde hace meses o lo perdieron recientemente no pueden utilizar parte de sus ahorros previsionales. Para muchos sería una buena solución recibir el equivalente a una pensión de jubilación durante un año, y posteriormente cuando se esté en edad de jubilar (65 años en los hombres y 60 años en las mujeres) retrasar la jubilación en un año o dos. El dinero siempre vale más en el presente que en el futuro. En este caso, tener un ingreso para vivir el presente vale más que tener un ingreso para vivir en un supuesto futuro. Alguien me dirá que se acortarán los fondos de pensiones de las personas. Es cierto, pero cuando a las personas jubiladas se les acaban los fondos, el Estado imparte la pensión básica solidaria. Entonces, podemos concluir que ya sea hoy o mañana mediante transferencia, el Estado igual debe meterse la mano al bolsillo. ¿Por qué entonces no se reconoce que debemos exigir más al Estado de Chile para ayudar a los chilenos?

Que el Estado se meta la mano al bolsillo en tiempo de crisis es un imperativo, y pensar en la recuperación de sus arcas es un esfuerzo generacional y colectivo en el que debemos acudir. Lo demás son mezquindades, excusas ordinarias, y poco empáticas para quienes lo están pasando mal.