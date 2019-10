El estallido social de Boric

Mientras Boric sale a la calle en Santiago a avalar el estallido social, invitando a la desobediencia civil, yo miro con tristeza en Punta Arenas y Natales la destrucción de los bienes de todos en manos de personas que creen en la violencia como medio de solución a los conflictos sociales. Mientras Boric ve en el sistema neo liberal el origen del estallido social, yo veo también la raíz de nuestro fracaso social en los ciudadanos indolentes sumergidos en sus celulares que no miran a los ojos a los ancianos olvidados por sus parientes, no conversan con las madres que son superadas por el trabajo domiciliario y el cuidado de los niños, que no ayudan a los niños de colegios con un bajo Simce, que no acompañan a las personas que esperan meses por un especialista en el hospital. Mientras Boric increpaba o quizá insultaba a los militares en la Plaza Baquedano, los delincuentes saqueaban supermercados y destruían nuestros bienes públicos. ¿Por qué no condena públicamente el diputado Boric las agresiones a los cientos de uniformados agredidos y heridos que nos protegen a todos de las turbas neo colectivistas que sólo quieren imponer el odio a los que no pensamos como ellos? Los sistemas no gobiernan, no conversan, no cuidan a sus congéneres, los sistemas no salen a destruir las vitrinas de los negocios, no saquean. Gabriel, los sistemas somos tú, yo, todos. No le echemos la culpa al empedrado. Cuando Boric evade responsabilizar a los violentistas de las destrucciones en la vía pública, esgrime su reiterado mantra de que “por discutir la forma nos olvidamos del fondo”, omitiendo mencionar que han sido tantos los dictadores como Castro, Chávez y Maduro que avalaron desde el principio de sus movimientos sociales la violencia, para justificar el fondo de sus posteriores políticas estatales antidemocráticas. Si el diputado Boric avala o justifica ahora la violencia como medio para alcanzar y cambiar el fondo, entonces ¿cuáles serán sus prácticas ya en el poder?

El fin de semana recién pasado y los días venideros, mientras familias y ciudadanos protestaban pacíficamente, una gran tristeza se apoderó de Magallanes al ver que algunos de nuestros jóvenes prefieren la violencia antes del diálogo, que anteponen sus rabias y malestares al cuidado de la paz ciudadana. Mientras Boric increpa a los partidos de gobierno por generar, según él, violencia desde el sistema, los seguidores y, quizá, admiradores de las ideas colectivistas, destruyen los ventanales de los bancos en la Plaza Muñoz Gamero, rayan el monumento a Hernando de Magallanes, atacan a la policía que custodia la Intendencia, golpean a vecinos indefensos, encienden neumáticos en las calles. “Abajo el Estado” escribieron los violentistas este fin de semana en un edificio de Magallanes. ¿Qué significa, Gabriel Boric esa consigna para ti? Gabriel Boric todavía es joven, pero la violencia es muy antigua en la historia humana. Y cuando la violencia se sale de control, termina destruyendo la sociedad, la convivencia ciudadana. Boric y las fuerzas políticas del PS, PC y FA han decidido restarse al diálogo con el Presidente, que también quiere construir un país mejor, en donde los adultos mayores reciban mejores pensiones, los jóvenes reciban educación de calidad, los trabajadores ganen sueldos que les permita llevar sus sueños familiares adelante, las mujeres tengamos las mismas oportunidades que los hombres, donde el apellido no importe y se premie el esfuerzo. Gabriel si los violentistas que destruyen Punta Arenas y Natales son seguidores tuyos, ven y detenlos. Si no lo son, ven y apoya a las Fuerzas Armadas que siguen evitando que los desmanes de esos violentistas pasen a mayores. La violencia a nada conduce, salvo a más violencia. Gabriel, recapacita y vuelve a la senda democrática de gobernanza, donde la ciudadanía te eligió como diputado.