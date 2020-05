¿El estilo de vida que conocíamos no volverá nunca?

Dicho de manera simple, los paradigmas se refieren a los modelos que construimos para pretender explicarnos los fenómenos que suceden en nuestro entorno. Los seres humanos a través de la experiencia vamos adoptando distintos paradigmas y tratamos de integrarlos de la manera lo más coherente posible. Para una misma situación pueden existir varios paradigmas, algunos más superficiales y poco consistentes (especialmente en el momento de llevarlos a la práctica), otros más sólidos, profundos y completos, aunque no perfectos.

La evolución de los paradigmas puede presentarse de manera parsimoniosa, por ejemplo en los fenómenos de tipo social, con avances que a veces resultan casi imperceptibles. Pero en tiempos de revoluciones o crisis, la fuerza de las circunstancias obliga a la adaptación urgente, para la que lógicamente no estamos preparados, generando incertidumbre y ansiedad, pero a la vez presentándose como una tarea muy desafiante, y por ende, estresántemente interesante.

Uno de los artículos que me ha llamado la atención durante este tiempo se titula: “Aceptémoslo, el estilo de vida que conocíamos no va a volver nunca”, de Gideon Lichfield, y lo cito para que no se piense que estoy copiando este sugerente título, pues más bien quisiera presentarlo como una interrogante que el tiempo nos irá aclarando y con cuya posible respuesta podríamos o no estar de acuerdo. Es que la pandemia posee factores cuya combinación difícilmente habíamos vivenciado antes: globalidad planetaria, amenaza sanitaria, repercusión en prácticamente todos los ámbitos de la vida, cambiante dinamismo e incierto pronóstico, entre otras de las principales características con que se ha presentado.

Por eso la palabra clave hoy en día parece ser “adaptación”, referida por una parte a colocarnos al servicio de los cambios que se nos presentan y, por otra, a la iniciativa creativa que debemos invertir para resolver los problemas. En diferentes grados o niveles, este parece ser el tiempo que terminará obligando a los últimos individuos reacios a incorporar la tecnología relacionada con las comunicaciones, pues los canales o medios ahora deberán priorizar el distanciamiento social como una variable escasamente optativa. En casos como el teletrabajo, la funcionalidad de las labores cotidianas deberán adaptarse activamente, obligando a la necesaria capacitación digital y sus competencias relacionadas, lo que al principio requerirá de un mayor esfuerzo. Para qué decir de la educación en línea, que de la noche a la mañana pasó de ser dominio de unos pocos profesores motivados por las maravillas de la tecnología, a convertirse en una necesidad urgente para todos los que impartimos la enseñanza formal. Y esto adquiere una particular relevancia, pues no es sólo aprender a manejar dispositivos, plataformas o programas, sino reflexionar acerca de las condiciones en que las comunidades educativas, con sus necesidades e intereses particulares, requieren para que operemos con una lógica distinta, evitando repetir las mismas prácticas del aula presencial de clases (varias de las cuales estaban obsoletas hace mucho tiempo, no todo es culpa del Covid-19).

Las relaciones interpersonales, las manifestaciones físicas de afecto, los espacios e instancias de congregación masiva cada vez nos parecen más lejanos en el tiempo. Las relaciones que tenemos con las personas más cercanas y con quienes compartimos el confinamiento domiciliario, requieren de un replanteamiento de actividades, rutinas y hasta de roles en algunos casos. Desde lo laboral hasta lo recreativo, desde las relaciones de trabajo hasta las de amistad, de lo que parecía tan importante hasta hace algún tiempo y ahora parece accesorio; parece que muchos de nuestros paradigmas se encontraran en un jaque al rey, en donde debemos mover alguna pieza, pero aún no logramos evaluar una estrategia para volver a tratar de ganar la partida, para mientras tanto hacer algo que salve a nuestro monarca de una caída definitiva. En ese momento de la partida estamos, adaptando nuestras ideas para enfrentar el hoy y sacarlo adelante, ya iremos viendo cómo con el tiempo nos vamos acostumbrando y dominando cada vez estas nuevas prácticas, cuyo principal obstáculo muchas veces está en nuestra misma rigidez cognitiva que se aferra a la confortable rutina. Por eso es más necesario que nunca colocar en práctica el optimismo que fomentará una mayor confianza en este andar, movilizando nuestros recursos y energía para ganarle a la incertidumbre. Es que nunca fue más literal la frase: “todo el mundo está en la misma”.