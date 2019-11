“El habitante y su esperanza” La novela de Pablo Neruda

Esta es la única novela del poeta chileno Pablo Neruda (Parral, 1904 – Santiago, 1973). Aclaremos eso sí, que dentro de su vastísima producción fundamentalmente lírica, no es su única obra en prosa y citemos, por ejemplo, al respecto: “Anillos” (1926) libro de prosa poética escrito con Tomás Lago, “Comiendo en Hungría” (1969) en colaboración con Miguel Angel Asturias, “Viajes: Al corazón de Quevedo y Por las costas del mundo” (Conferencias, 1947), “Una casa en la arena” (1966) o “Fulgor y muerte de Joaquín Murieta” (pieza teatral, 1967). A todo lo anterior, debemos agregar los dos volúmenes póstumos de sus memorias; “Confieso que he vivido” (1974) y “Para nacer he nacido” (1978) selecciones de discursos parlamentarios, cartas, prólogos por encargo y artículos para diarios y revistas (como la columna semanal “Desde Isla Negra” publicada en la revista Ercilla).

”He escrito este relato a petición de mi editor. No me interesa relatar cosa alguna. Para mí es labor dura, para todo el que tenga conciencia de lo que es mejor, toda labor es siempre difícil”, nos dice Neruda en las primeras líneas del prólogo y ello es un buen indicador de lo que viene en adelante en esta obra prácticamente olvidada por la crítica literaria.

El texto fue escrito en 1925 y publicado en 1926 (paralelo a “Tentativa del hombre infinito” y al referido “Anillos”, ambos de 1926) en medio del apogeo del movimiento vanguardista en Chile. La fecha también cobra importancia en cuanto al análisis que el propio Neruda hace de sus obras de este periodo: “Contemplándolos ahora, considero dañinos los poemas de Residencia en la tierra (1933). Estos poemas no deben ser leídos por la juventud de nuestros países (…) a una ola muy grande de pesimismo literario que llena una generación entera, corresponde un avance agresivo del capitalismo en su formación” (Cardona Peña, Alfredo, “Pablo Neruda y otros ensayos”, México, 1955).

Volviendo al prólogo, el autor indica: “Yo tengo un concepto dramático de la vida y romántico; no me corresponde lo que no llega profundamente a mi sensibilidad”.

La novela es un monólogo a cargo de un hablante lírico en primera persona y protagonista de ella. Por algunas pistas que éste nos entrega, asumimos que la acción se desarrolla en un lugar imaginario del sur de Chile, en específico en el territorio de “La Frontera”.

En cuanto a los personajes, salvo Irene, la enamorada del protagonista, el resto no tiene mayor valoración por parte del autor. La trama en que éstos se entrelazan podríamos resumirla en la historia del asesinato de una mujer a manos de su marido, quienes son respecto del protagonista; la amante (Irene) y el compañero de andanzas inseparable. El desenlace esperado por el protagonista no se concreta, al no poder materializar la venganza por la muerte de su amada, sin embargo, surge en él una nueva esperanza, esta vez en la naturaleza: “Ahora estoy acodado frente a la ventana, y una gran tristeza empaña los vidrios. ¿Qué es esto? ¿Dónde estuve? He aquí que de esta casa silenciosa brota también el olor del mar, como saliendo de una gran valva oceánica, y donde estoy inmóvil. Es hora, porque la soledad comienza a poblarse de monstruos; la noche titila en una punta de colores caídos, desiertos, y el alba saca llorando los ojos del agua”.

“El habitante y su esperanza” llevó desde sus primeras ediciones el rótulo de “novela”, aunque por extensión y estilo no pareciera serlo en estricto rigor. A nuestro juicio, es una buena muestra de prosa poética con recursos vanguardistas en su escritura, utilizados para transmitir el contenido romántico al cual el autor hace referencia en el prólogo.

Pablo Neruda con su prolífica obra lírica es para muchos el más grande poeta de habla hispana. En 1945 ganó el Premio Nacional de Literatura y en 1971 el Premio Nobel.

* “El habitante y su esperanza”, Pablo Neruda, -1ª. ed.- Santiago de Chile: Editorial Nascimento, 1926, 76 pgs.