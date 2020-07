El impacto positivo del retiro del 10 por ciento

Desde hace algunas semanas, hemos venido escribiendo, relatando y opinando en esta misma columna, en relación al poryecto de ley, sobre el retiro del 10% de los fondos acumulados que tiene cada uno de los casi 11 millones de chilenos, afiliados al sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y, que el Presidente Piñera tuvo inevitablemente que firmar este pasado viernes (ante una inédita mayoría en el Congreso y el 83% de los chilenos apoyando este proyecto).

Ante la extrema necesidad de millones de chilenos que no tenían cabida en los planes de gobierno, el cual con letra chica, con condicionamientos rebuscados o antojadizos que por un lado buscan focalización, pero que contradicen lo que se debe efectuar en tiempos de crisis sanitaria-planetaria, referente a actuar con prontitud u oportunidad, celeridad y eficiencia. Nada de ello logró el gobierno de Piñera con sus planes IFE, IFE Plus (parece más un plan de Isapre que una política pública de emergencia, Plan Clase Media, etc).

Dijimos ayer, que este proyecto tiene que dinamizar la alicaída economía chilena, poniendo circulante, efectivo, dinero en los bolsillos de millones de chilenos, que lo reinvertirán pagando deudas, dividendos, cuotas o, simplemente adquiriendo artículos de primera necesidad, referidos principalmente a la alimentación y los temas más básicos.

Los agitadores contrarios a esta medida (el gobierno y los más radicales defensores del sistema de AFP) han dicho por todos sus medios y los medios, que la medida o proyecto sería negativa, regresiva, y todos los calificativos de malos augurios. Esto choca con las declaraciones de la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, quien indicó en la última semana que “puede ser muy relevante para la economía (chilena)” y “que la inyección a consumo por el retiro del 10 por ciento tendría un impacto positivo de 3% por ciento en el PIB 2020”.

Pero esto, que ya habíamos avanzado en las columnas de estas últimas dos semanas, también fue refrendado por los analistas de mercado de Scotiabank que señala “que la inyección a consumo por el retiro del 10 por ciento tendría un impacto positivo y permitiría moderar la caída en el producto interno bruto entre 1 y 3 por ciento”.

Por último y para lo que interesa, la secretaria ejecutiva de la Cepal indica “que las medidas no pueden ser focalizadas sino que deben ser universales, que es lo que se requiere hoy día en apoyo a esta pandemia”.

Por lo tanto los escenarios apocalípticos de los economistas defensores de este sistema, choca con estas declaraciones de un organismo americano como la Cepal y también de actores del mercado como Scotiabank.

La carne debe ir toda a la parrilla, pues el Estado debe seguir a través de su apretada situación haciéndose cargo de reactivar la economía y con esto frenar el desempleo, a través de las obras públicas, la inversión en los sectores más postergados, como los siempre olvidados adultos mayores y dejar de obstaculizar este proyecto, pues el mismo Estado de Chile, captará o recibirá el 19 por ciento de estos millonarios recursos en su globalidad, que se calcula pudieran bordear los 10 mil millones de dólares, es decir pudieran incorporarse al erario nacional por concepto del nunca bien ponderado Iva, de aproximadamente 2.000 millones de dólares, que a su vez el Estado a través del gobierno, puede volver a inyectar a la economía.

Claro que es así, pues todos los que tendremos opción al retiro de estos fondos, no invertiremos en las Islas Caymán ni en ningún paraíso fiscal, sino que pagaremos deudas y compraremos lo que hoy se le ve complicado a miles de bolsillos de chilenos que han quedado desnudos ante la precariedad del sistema económico y social del país.