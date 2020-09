El León de Tarapacá

Falleció un 24 de agosto de 1950. Es decir, hace 70 años.

Llenó páginas de la historia política del siglo XX. Gran tribuno, su oratoria arrobaba hasta a quienes no eran sus partidarios.

El pueblo le atribuyó aires de taumaturgo y a su regreso del exilio hasta hubo gente que le arrebató más de un jirón de su chaqueta y algunos de sus botones. Era mágico y su presencia se sentía aunque no hablara, cosa inusual en una persona como él.

Muchas de sus frases lapidarias quedaron en el arcón de la historia política chilena, como cuando dijo:

– Con los radicales no se puede gobernar, pero sin los radicales tampoco.

Vibraba a ultranza con la política, por lo cual se dijo que cuando no estaba en La Moneda se sentía cesante.

Arturo Alessandri se educó en los Padres Franceses, en donde, como era natural, no existía un ambiente favorable al presidente de esos años, Domingo Santa María, debido a las leyes laicas que impulsaba desde La Moneda.

El joven Alessandri ya manifestaba interés por la política y los políticos, y lo contaba de la siguiente manera:

– Un día divisé al Presidente Santa María. Iba caminando por la Alameda y lo seguí con infinita curiosidad, recorriéndolo con mi mirada sorprendida, desde la cabeza a los pies. El entonces presidente notó mi actitud y, con voz fuerte y ronca, me increpó diciendo: “¿Por qué me miras así, niño tonto?”. Mi susto no fue pequeño ante aquel saludo tan expresivo como poco benévolo.

Felizmente, parece que se equivocó con su diagnóstico tan absoluto sobre mi capacidad.

Los discursos de Alessandri Palma eran fogosos y suscitaban el entusiasmo de la Alianza Liberal, hecho que disgustaba a los políticos de su partido y a algunos colegas. El entonces Presidentes Juan Luis Sanfuentes sabía de esto y exhortaba a Alessandri para que suspendiera sus discursos. Socarronamente le decía: -“Arturo, no olvide que por la boca muere el pez. Los ministros hablan que hablan mucho caen luego”.

Tal vez Sanfuentes se imaginaba que a Alessandri le interesaba ser ministro.

Como Sanfuentes siguiera con este consejo hacia el joven político, un buen día Alessandri le respondió:

– Presidente, usted llegó a este puesto callando…y yo lo haré hablando.

Sanfuentes soltó una estridente carcajada, creyendo que el promisorio abogado se equivocaba.

El día que juró el ministerio, y debiendo firmar el juramento prestado, el Presidente Sanfuentes le hizo sentar en su sillón, “para que se vaya acostumbrando”, según dijo en tono burlón.

En la elección presidencial de 1932 volvió a La Moneda. En esa ocasión recibió el apoyo de los partidos de izquierda y del Partido Radical.

En una concentración en la Estación Mapocho, Alessandri llegó de a pie y fue aclamado por una entusiasmada multitud. No obstante, detrás de él un opositor a su candidatura comenzó a seguirlo y gritándole a voz en cuello:

– ¡Abajo Alessandri, mierda!

El León de Tarapacá seguía impertérrito su caminata y el osado opositor continuaba con su grito:

– ¡Abajo Alessandri, mierda!

Alessandri continuaba imperturbable.

Cuando el agitado antialessandrista gritó por tercera vez: ¡Abajo Alessandri, mierda!, curiosamente le sobrevino un ataque de tos.

Alessandri detuvo su marcha, miró a su opositor y le dijo:

– ¿Viste? ¡Te atragantaste con tanta mierda!