El miedo a la libertad de expresión en Magallanes

El martes pasado me encontré con un conocido, de familia de inmigrantes del medio oriente, quien, imbuido en su cultura masculina conservadora, no puede aceptar que como mujer escriba estas columnas de reflexión. En vez de enojarme, pensé largamente, ¿por qué la libertad de expresión en Magallanes es para algunos un atributo de la democracia y para otros, fuente de supuestas ofensas?

La libertad de expresión es el derecho que tienen las personas a decir, manifestar y difundir de manera libre lo que piensan sin por ello ser hostigadas, perseguidas o encarceladas. Es el derecho a opinar fundadamente sobre otros y que esos otros también puedan opinar fundadamente sobre mí. Se trata de un derecho alcanzado tras largos combates civiles en contra el poder opresor del Estado y los grupos de poder que se parapetan detrás de su burocracia. Es preocupante, sin embargo, observar cómo lo “políticamente correcto”, va pauteando o restringiendo lo que se puede o no decir públicamente. “Valoro mucho la democracia, la posibilidad de que la gente se exprese. Pero una cosa es tener distintas posturas y otra es la descalificación, mentir, tergiversar lo que he planteado”, señaló la senadora Goic en un medio de prensa, al referirse a la marcha del domingo 16 de junio a favor del trabajo. ¿Pero quién decide si se trata de una libre expresión o de una mentira? Sin duda, para ello existen instancias judiciales a las cuales recurrir, cuando alguien se siente ofendido y no quiere debatir política y públicamente sobre comentarios que hagan otros sobre sí.

Es preocupante constatar, sin embargo, cómo la libertad de expresión es cuestionada por algunos sectores, al insinuar que las manifestaciones populares en pos de los intereses de los trabajadores el fin de semana recién pasado, estaría siendo manipulado o manejado por los empresarios y no serían expresiones espontáneas y populares ni el sentir de la gran mayoría de los magallánicos. Más aún, los acusadores del “mal uso” de la libertad de expresión de los otros, pregonan la existencia de una gran verdad sobre cómo, quién y cuándo debe ser resguardado el patrimonio natural de todos los magallánicos, sin existir o mediar consulta o plebiscito ciudadano alguno en Magallanes.

Se trataría de verdades absolutas que personas ajenas a la región nos vienen a imponer, lo cual es tan absurdo, como si los magallánicos comenzáramos a opinar e imponer nuestras posiciones sobre el cultivo de tomates en Limache, las chirimoyas en Quillota, la plantación de pinos en la región del BioBío, la explotación de cobre a tajo abierto en Chuquicamata, o fuéramos a imponer nuestras visiones de cómo se hace “fracking” de gas en los EE.UU., o cómo se extrae carbón en Australia, porque a nosotros no nos parece “justo” lo que allá están haciendo. Esconderse en argumentos ideológicos, para no argumentar públicamente, se ha vuelto una práctica poco democrática, como por ejemplo de tildar de “machistas” las críticas de mis oponentes, por el solo hecho de ser mujer y no saber o querer contraargumentar. El estándar mínimo de la libertad de expresión es dejar que los otros difieran conmigo y argumenten por qué. El estándar mínimo de las dictaduras totalitarias es acallar a los disidentes, denostarlos públicamente, tratarlos de manipulados, como hicieran muchos con los participantes de la marcha del día domingo en favor del trabajo, pues como escribió un Sir Paquistaní exiliado en Inglaterra: “La libertad de expresión es un bien escaso. Sería terrible dejar a los fanáticos que nos impongan sus límites”. ¿Por qué le temen los grupos ecologistas, mi conocido del día martes y nuestros políticos a la libertad de expresión en Magallanes?