El modelo no se ha tocado

Desde que se inició el estallido social en Chile, una serie de demandas han sido puestas en el centro del debate por la ciudadanía.

Algunos proyectos han llegado para ser discutidos de manera express en el Congreso, algunas propuestas ya son ley. Siempre hemos sabido del Estado en su operatividad es lento y cansino en legislar; algunas como Ley de Instrucción Primaria demoró más de 30 años en propmulgarse. La toma de decisiones buscando la ley perfecta es un proceso demasiado lento.

Las demandas sociales en nuestro país hace rato que se vienen episódicamente manifestando, pero no han tenido una respuesta sistémica, que signifique algo tan básico como cambiar el modelo impuesto desde la Constitución. El Estado es garante de solucionar las necesidades de la población, pero es subsidiario si los privados lo hacen como negocio antes.

Es un modelo de una sociedad de consumo donde los recursos y su disposición priman para resolver las necesidades más básicas de las personas: salud, educación, vivienda y previsión. Si tienes más o produces más puedes aspirar a más que aquellos que tienen o producen menos. Los que no tienen nada o no les alcanza para cubrir sus necesidades son subsidiados por el Estado; ya que no son negocio (rentables) para los privados. Si es que no aparece un privado que quiera tercerizar la labor del Estado.

Así nos hemos acostumbrados por más de 30 años a pagar o prepagar por cubrir necesidades futuras de salud o previsión. Con la promesa de que sería mejor operado por privados que por el Estado, como se hacía hasta 1981.

El negocio ha sido espectacular, para los dueños de las AFP y no para los que formamos la masa de cotizantes obligados por el sistema. En este tiempo han aumentado los pensionados que ven como lo acumulado no sirve para resolver necesidades básicas de sobrevivencia. La promesa de una edad dorada se ha transformado en un fantasma amenazante y letal para todos los viejos.

No he conocido a viejos exitosos en mantener y vivir esa edad dorada. Cada día se ve una pléyade de viejos que sólo viven angustia y temor al día que les toca vivir. Por eso las dramáticas cifras de deterioro en su salud mental y los suicidios de mayores. Unica salida posible a un futuro ominoso.

En estos días con estupor hemos comprobado que ante las demandas sociales se ha incrementado en un 50% la Pensión Básica Solidaria para los mayores de 80 años. Uno de los grupos más carentes y con más problemas en nuestra sociedad. Se abrazan, aplauden, tuitean y pontifican por este acuerdo.

Sabe Ud. que esto sólo significan casi $2.000 diarios más para que los mayores de 80 años solucionen sus angustiantes problemas. Haga Ud. el ejercicio de ver cómo gastar eso en una economía exigua que pide y requiere mucho más. Un ejercicio lamentable y odioso. Los economistas dirán que no es posible hacer por ahora lograr más.

Y qué le dice Ud. a su abuelo, abuela, vecino, familiar: tenga paciencia, ya podremos hacer algo más como país.

Pero de la misma forma le quitamos en condonaciones a deudas o impuestos a los más ricos o grandes empresarios millonarios fondos.

Y ese es el punto que reclama la calle: porque el esfuerzo y el apretarse el cinturón lo hacen los más pobres, los más necesitados, los más carentes. Porque no lo hacen los que tienen y pueden más.

Porque la Constitución y leyes que la interpretan así lo determinan.

Por eso aumentos de ingresos de esta magnitud son una burla para los mayores y sus familias. Por eso la calle sigue y seguirá gritando esta inequidad.

Porque la Poderosa Agenda Social sólo será posible si el modelo se cambia y se modifica, a uno más solidario y no tan individualista como el implementado en la Constitución de 1980.

Es tiempo de cambios, es tiempo de mirar para el lado y ver que son muchos los viejos que van quedando de lado y desaparecen sin una retribución básica a tanto esfuerzo.

Nos merecemos una sociedad más solidaria, por todos y para todos. Hoy urge para los mayores, mañana será por nosotros. Mientras el estallido social sigue retumbando hasta que modifiquemos las actuales reglas del país.

Seguirá mientras no cambiemos el modelo de sociedad que se ha construido, nadie sobra, todos somos parte de ella y sólo en comunidad y solidaridad podemos construir una mejor sociedad, pero para todos. Eso debe estar más que asegurado en una nueva Constitución como reflejo de un nuevo contrato social entre los chilenos.