El nuevo “Pata Pata” (recordando a Miriam Makeba)

“Pata Pata is the name of the dance” (es el nombre del baile) escuchábamos por allá por 1967; fue el éxito del año, cuando nos tocó en suerte inaugurar el nuevo local de la gloriosa Escuela 7 (actual Bernardo O`Higgins) y en los recreos bailábamos al ritmo de la pegajosa melodía y cantábamos o tarareábamos el “…tan, tan, ta, tan, así Pata Pata…” en un inexistente inglés de segundo primario (aún no llegaba “la reforma” que nos mutaría a “básicos”).

La intérprete era Miriam Makeba, conocida como “La Voz de Africa” o “Mamá Africa”. Makeba nació en 1932 en Johannesburgo, Sudáfrica y tuvo una infancia y adolescencia marcadas por la pobreza. A partir de los 18 años se dedicó al canto y actuación, a principios de la década de 1960 participó en un documental italiano anti-apartheid. Con motivo del estreno viajó al Festival de Venecia y no pudo volver a Sudáfrica pues le cancelaron su pasaporte: fue la primera artista exiliada de su país, condición que se mantuvo hasta 1990.

La cantante se radicó en Estados Unidos, donde consolidó su carrera y logró que la música africana fuera conocida a nivel mundial. En 1967 abandonó el país del norte por las presiones recibidas luego de contraer matrimonio con uno de los dirigentes de los Panteras Negras (partido de raigambre socialista y de apoyo a la comunidad de raza negra). A raíz de lo anterior se trasladó a Guinea, transformándose en delegada de ese país ante las Naciones Unidas.

La grabación del “Pata Pata” -realizada por la cantante africana en Estados Unidos en 1967- se transformó en la edición más conocida del tema. Hay registros anteriores, incluso de la misma Makeba en África con el grupo “The Skylarks” y otras versiones aún más antiguas que no tuvieron mayor repercusión. El “Pata Pata” es un ritmo nacido en los bares ilegales de Johannesburgo que inspiró no sólo esta canción; la denominación proviene de un dialecto africano y significa “toca, toca”. La autoría de este “Pata Pata” se atribuye a Miriam Makeba y Jerry Ragovoy, aún cuando la cantante de Jazz nacida Zimbabwe, Dorothy Masuka, afirma que ella la escribió.

En 1972 Miriam Makeba vino invitada al Festival de Viña del Mar y se presentó ante la Quinta Vergara señalando que dedicaba su actuación al Presidente Salvador Allende, lo que le valió las pifias del público preferentemente opositor al gobierno, sin embargo, el contagioso “Pata Pata” le permitió continuar con su presentación.

En 1988, el portorriqueño Chayanne grabó acompañado de Makeba una de las tantas versiones de la canción, reeditando el éxito de hacía dos décadas.

El 23 de abril pasado, UNICEF consignó en su página oficial: “La canción que fue calificada en su día como “la más desafiantemente alegre del mundo”, Pata Pata, de Miriam Makeba, ha sido regrabada por la Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF Angélique Kidjo, para difundir información y esperanza”. Esta iniciativa se da en medio de la pandemia que nos afecta; se mantiene la melodía de la canción y se le introducen cambios en la letra que invierten el mensaje original: “¡Es hora de sentarse!, de no tocarse… Quédate en casa y espera… Tenemos que lavarnos las manos, así que no ‘toca-toca’… No te toques la cara y mantén la distancia, por favor”. En la página se agrega: “Miriam Makeba fue una cantante y compositora sudafricana, así como Embajadora de Buena Voluntad de las Naciones Unidas, que trabajó por la erradicación del hambre, el VIH y la violencia doméstica. También fue activista por los derechos civiles”.

La artista murió de un infarto el 9 de noviembre de 2008, en un hospital de Castel Volturno, Italia, donde había sido trasladada luego del desvanecimiento sufrido en un concierto en apoyo del escritor Roberto Saviano, amenazado por la camorra. El desmayo se produjo luego del bis del “Pata Pata”: era la última canción del show y fue la última de su vida.

Cuando la UNICEF difunda su campaña, nos acordaremos de la gran Miriam Makeba que nos regaló su alegría, su consecuencia y esta hermosa canción que, en los tiempos que corren, nos trae un nuevo mensaje de esperanza.