El plebiscito de los piantaos

“¡Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao…!” nos recitan día a día los poetas del plebiscito y al mismo tiempo apologistas de las restricciones sociales para combatir la pandemia del Covid-19. Y es que a medida que nos acercamos al año del así llamado por la izquierda “estallido social”, las creaciones literarias en torno a la necesidad imperiosa de realizar un plebiscito comienza a chocar con las reflexiones sobre la génesis y eventuales consecuencias de un plebiscito en tiempos de pandemia.

Por más que leo y busco, no encuentro en las encuestas Cadem anteriores a octubre de 2019 una tendencia clara o voluntad popular por reescribir la Constitución chilena o suplantarla por un documento en blanco. ¡Alusiones a desafíos sociales y democráticos sí!, ¡pero anhelo por reescribir nuestra vida constitucional, claramente que no! Por más que reviso las noticias no me queda claro si la pandemia en Chile está controlada o no y si están dadas las condiciones para reabrir la economía a la ciudadanía y generar condiciones sanitarias seguras para llevar a cabo una votación masiva.

“¡Quereme así piantao, piantao,piantao…abríte los amores, que vamos a intentar la mágica locura total del revivir…!” un sistema constitucional marxista ya fracasado, rima calzado con esta canción, los argumentos políticos de una izquierda anacrónica, que desconoce la historia de la superación de la pobreza y la estabilidad política nacional de los últimos 30 años en Chile. De una campaña del terror nos acusa la izquierda por advertir sobre las incongruencias de pedir una “Nueva Constitución”. Y es que esa Constitución del 80 es por su origen ilegítima, refutan, porque no estaban dadas las condiciones democráticas participativas para votar informada y libremente a fines de los 70, aseguran el Frente Amplio y la Ex Nueva Mayoría. El contra argumento de los poetas del apruebo en relación al plebiscito de octubre es que: ¡”Cuando de repente, de atrás de un árbol! Se aparecieron ellos…mezcla rara de penúltimo linyera y de primer polizón en el viaje a Venus!”, afirmando públicamente junto a una senadora que el gobierno no puede abrir los malls y poner en duda la fecha de realización del plebiscito.

Entre tanto las restricciones sociales aumentan, Punta Arenas otra vez en cuarentena, restricciones vehiculares y prohibiciones de aforo de personas en privado y público para el 18. ¿Entonces ahora sí están dadas las condiciones para participar libre y sanamente de un evento democrático? ¿Por qué seguimos entonces con restricciones para la población en general?¿O es que no están dadas las condiciones para el plebiscito entonces?

“¡Salgamos a “votar”, querida mía; subíte a mi ilusión superesport y vamos a correr por las cornisas, con una golondrina en el motor!”, le retruca un diputado regional a la senadora, exigiendo que se realice sí o sí el plebiscito el 25 de octubre, “¡Loco, loco, loco…! Como un acróbata demente saltaré sobre el abismo…, hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. ¡Ya vas a ver!”, seguirá cantando el diputado, mientras nos recuerda que la “situación en nuestra región efectivamente es grave y complicada porque se suma a la crisis sanitaria una crisis económica que ha golpeado muy fuerte en particular al sector de la industria de turismo, al sector gastronómico, al mundo cultural” y que además, la coordinación entre las distintas autoridades responsables de enfrentar la pandemia, “no ha estado a la altura que debiera”, más allá del tremendo esfuerzo que realizan día a día los trabajadores… de la salud”.¿Pero sí estaría el gobierno a la altura para realizar el plebiscito en octubre?

“¡Vení….! Que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita, y te digo: yo sé que estoy piantao, piantao, piantao!” continúa la canción de los políticos piantaos por el plebiscito y el apruebo, porque no entendemos si las condiciones para una votación masiva están dadas, cuando ellos mismos piden más y más restricciones sociales por la pandemia.