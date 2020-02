El retorno de los insensibles

Se podría pensar que es un hecho irrefutable que el estallido social nos ha remecido a todos. La explosiva expresión del soterrado malestar de vastos sectores, generó variadas reacciones, casi todas positivas. Una gran mayoría, según encuestas recientes, cree que es necesaria una nueva Constitución. Incluso quienes no están de acuerdo, creen que de todos modos hay que hacerle reformas a la ley fundamental vigente. Tampoco hay dudas acerca de la necesidad de crear una mejor legislación.

El diagnóstico de fondo empieza por la comprobación de que el “modelo” económico se aplicó sin control, confiando en que el mercado impediría eventuales excesos. No ha sido así. Lo ocurrido con las pensiones, los servicios de salud, la educación, la salud pública y las condiciones laborales demuestran que el autocontrol era un mito. Era como dejar al gato a cargo de la carnicería. O como dejar fluir el tráfico sin semáforos, sin limites de velocidad, ni exigencias mínimas para vehículos y conductores. La explicación, como hemos visto en los últimos meses, apunta a la penosa comprobación de que los chilenos estamos en falta en una serie de valores: en conciencia ética y cívica y en respeto a la dignidad de las personas. Sin solidaridad, en suma.

Lo malo es que esta supuesta revisión de valores está plagada de debilidades. En este verano que termina, mientras la mayoría se esfuerza por recomponer la convivencia mínima hemos conocido nuevos ejemplos de insensibilidad. La tipología del “propietario” de la playa en el lago Ranco persiste: el personal a bordo de un bus del recorrido Pucón. Santiago rechazó con dureza a un pasajero por tener síndrome de Down, en sus palabras ser “un enfermo”, Con menor franqueza, no pocos compatriotas se han molestado porque una estudiante chilena, que nunca estuvo en peligro de contagiarse con el Coronavirus, después de un largo calvario, haya llegado de China y se le haya permitido seguir viaje a su casa en Concepción. No lo dicen públicamente, pero encuentra que las autoridades no han asumido sus responabilidades.

Entre los sectores que no han aprendido nada hay que incluir a los publicistas. Se supone que, por su oficio, son especialmente sensibles a los sentimientos y reacciones del público al cual deben convencer. Pero, con la misma falta de criterio de muchos chilenos en el pasado reciente, no pensaron en lo inoportuno que es ilustrar cuadernos escolares con graffitis, algunos violentos. Pero, por supuesto, la peor demostración de esta falta de contacto con la realidad es la publicidad de empresas de prendas escolares que no vacilaron en usar como modelos a menores de edad posando en actitudes eróticas y provocativas. Es evidente que estos creativos nunca escucharon a “Las Tesis” ni se dieron cuenta de su mensaje.

Chile vive un momento difícil. El remezón social ha despertado esperanzas, pero también temores. Parece clarísimo que el único camino consiste en escuchar lo que se han llamado “los signos de los tiempos”.

El mensaje es claro: si no sabemos escuchar, menos vamos a poder reconstituir nuestro herido y machucado cuerpo social.