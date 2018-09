El sí a las tronaduras y el no al medioambiente

Mi más profunda solidaridad con la causa de Alerta Isla Riesco que perdió una batalla, pero jamás la guerra. Se equivocan los gerentes de la Mina en sacar cuentas alegres. La empresa sólo mostró una vez más que no está inserta en el tejido social de Magallanes y ahora lo estará menos. No fue capaz de enfrentar un diálogo con la sociedad regional y acompañar a nuestras autoridades en un diálogo político sobre el cuidado futuro de nuestro medioambiente.

El 18 de enero de este año señalé mi desacuerdo sobre el discurso ideológico del ex intendente para justificar en el Sea la desaprobación de las tronaduras. Su postura oportunista sólo buscaba sacar dividendos políticos y no abordar el tema de fondo. La justificación ideológica de ex autoridades nominadas, aprovechándose de una mayoría circunstancial para reprobar la decisión del Sea, fue eso, sólo un berrinche ideológico. Los argumentos científicos eran claros, la ley también y no le correspondía a los seremis hacer juicios de valor sine scientia. El tema de fondo fue y sigue siendo la falta de programas políticos para enfrentar el cuidado de nuestro acervo natural, de nuestros parques y áreas protegidas.

La aprobación de las tronaduras es el fracaso político más estridente que pueden exponer nuestras autoridades electas, por aprobar leyes que luego nos lleven a situaciones como ´stas. Es señal de que los partidos regionales no tienen programas políticos para enfrentar el futuro del desarrollo ambiental y económico regional. La aprobación de las tronaduras es una señal clara de la falta de diálogo entre las empresas privadas y la sociedad civil. La aprobación de las tronaduras es también señal de debilidad en nuestra preocupación por la naturaleza y de nuestra falta de programas concretos, para su protección y desarrollo.

¿Y qué pasará el día después de mañana? Alerta Isla Riesco debe seguir más atenta que nunca a los próximos pasos que seguirá la Mina Invierno y a las señales que darán nuestras autoridades electas y nominadas. Demasiadas Fatamorganas políticas y pocas propuestas concretas han circulado sobre la isla Riesco y su futuro verde.

La Mina Invierno tiene ahora la palabra. Si ha de mantenerse por 50 años, o más, explotando el carbón desde las entrañas de nuestra región, entonces invito a la Mina a compensar a la región con Bonos de Carbono. Invito a la Mina proponer y presentar un programa de compensación de emisiones de gases con efecto invernadero (“Gei”), generado por la explotación y quema del carbón extraído en Magallanes. Invito a la Gerencia de la Mina a financiar el proceso de emisión de Bonos de Carbono, mediante un programa de captura directa del CO2 desde la atmósfera, a través de planes de reforestación con especies nativas de y en nuestra región.

Mi solidaridad con Alerta Isla Riesco en esta tragedia política, generada por autoridades electas incompetentes en crear leyes atrasadas, generadas por autoridades nominadas, que se escudan en el poder central para no avanzar en el cuidado de nuestra naturaleza, generadas por autoridades de gobierno que guardan un silencio cómplice o quizá de incapacidad de enfrentar estos desafíos.

Alerta Isla Riesco ha perdido una batalla, pero no la guerra por un futuro sustentable, amigable con el medio ambiente, con áreas naturales protegidas, por una región con espacio para el desarrollo humano, el desarrollo económico responsable y, por sobre todo, con magallánicos comprometidos con nuestra naturaleza.