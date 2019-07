El silencio del culpable

Por alguna parte de Punta Arenas el Sr. Flies recorre sonriente y silenciosamente sus calles. Las señales políticas que enviaba en privado y públicamente durante su gobierno terminaron confundiendo al mercado inversionista y político. Como fuere, los gerentes de la Mina Invierno se dejaron seducir por su encanto personal y creyeron en que él mantendría su apoyo a las tronaduras en una primera y segunda instancia. Ahora esos cándidos al igual que cientos de trabajadores a punto de perder su fuente laboral, más los que ya la perdieron, miran atónitos cómo el ex intendente terminó sepultando sus esperanzas por un mañana mejor. Quien gatilló finalmente la situación que ahora observamos, fue él. En un programa radial comentó que su decisión de oponerse, en una segunda instancia, a las tronaduras, la habría tomado políticamente, desoyendo los informes de los servicios públicos a favor de ellas, y sin importarle la existencia de una legalidad democrática que lo limitaba a votar en concordancia con los informes de sus propios servicios gubernamentales. De esta manera generó la posibilidad de que se dudara de los informes del Sea ante presumibles consecuencias paleontológicas, no cuestionadas en la minería nacional en general, que también ocupa esta modalidad de extracción.

Su cambio de opinión fue una tronadura política premeditada, para que en su gobierno no se aprobaran las detonaciones y el conflicto social que generaría su decisión en la comisión de medio ambiente, le estallara al gobierno entrante. Ahora en silencio y alejado del escrutinio público observa cómo las esquirlas de su calculado accionar alcanzan, casualmente, a la senadora Goic. Una mujer que, a diferencia del ahora silente culpable, siempre ha sido consecuente en su oposición a la Mina Invierno. Como ella, muchos otros de su coalición esperaban que el Sr. Flies se opusiera desde un principio a las tronaduras y no que se transvestiera de un apoyo a una oposición política a las mismas.

Guardar luego silencio para que las huestes de los desempleados de la Mina Invierno junto a sus familias, no lo sindiquen como el culpable de su tragedia, es una estrategia maquiavélica de un mudo oportunista. En su programa politico como eventual gobernador regional, supongo, no habrá propuestas viables para estas familias despojadas de sus sueños. Pues pareciera que nunca le importó lo que les pudiera pasar. Quizás quería trascender en la historia regional como el gobernante que acabó con la minería del carbón en Magallanes y, de pasada, se comenzara a cuestionar jurídicamente la actividad minera en general en Chile. Quizás también tenga en su mira el cierre de las faenas de Enap y de la industria productiva en general en Magallanes, pues fue opositor a la industria salmonicultora durante su gobierno. Ante las reacciones regionales y nacionales por las consecuencias de su decisión política, el ex intendente se sumerge en el silencio o desaparece de la opinión pública, como tantas veces lo hiciera durante su gobierno, cuando surgían problemas que podían poner en juego su permanencia en su cargo.

El candidato a gobernador Manuel José Correa lo desafió públicamente en su discurso del 16 de junio frente a la marcha por el trabajo, preguntándole: ¿Qué región queremos, un Magallanes intocable o uno sustentable? ¿Cómo puede ser que un ex intendente pregone el cuidado del medio ambiente, sin ocuparse por el trabajo y desarrollo regional? El culpable mira ahora silente y desde lejos la tragedia del desempleo que se avecina, para no tener que pagar el próximo año electoralmente por el daño que él hizo a la región y a tantas familias en Magallanes. El silencioso culpable tendrá que enfrentar su responsabilidad, pues se avecinan las elecciones de gobernador regional, y como yo, muchos le preguntaremos por su tronadura y transvestismo político que tantos heridos sociales va dejando en el camino.