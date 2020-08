El sofá de Don Otto y el empedrado del centralismo

Hace algunas horas, el intendente regional, ha señalado que pedirán como gobierno regional que la(s) líneas aéreas que han anunciado su aumento en las frecuencias de viaje hacia nuestra región desistan de su propósito. Probablemente esta medida anunciada no se implementará mañana por parte de las líneas aéreas, pero es claro que en algún momento tendremos que intentar operar con una “normalidad controlada”.

Y explico. Lo que me parece que la autoridad regional Ejecutiva, es decir el Sr. intendente regional debe efectuar, no es pedir que las líneas aéreas disminuyan sus frecuencias, sino que lo que la autoridad regional debe hacer, es asegurar que las medidas EFECTIVAS de control en la entrada y salida de la región, sean “seguras” y “aseguradas”.

¿Cómo es esto? Bueno lo que la gente ha pedido a través de las “redes sociales”, algunas autoridades parlamentarias, consejeros regionales, y diversas instancias opinantes, como es efectuar, claros controles, mediante tomas de PCR con horas de anticipación a abordar un vuelo de ida o salida desde nuestra región. Esta prueba o documento en la mano, a la vista y obligatoria, debe ser el elemento de control para que la propagación del virus, no tenga esta ventana de entrada y masificación. Claramente no es la única.

El Ministerio de Salud, quien ha “sepultado” a la gastronomía local (como si sólo aquí pudiera haber contagio) pero no ha legislado ni dictado protocolos para la forma y cálculos de aforo (capacidad), en los distintos medios de transporte público, ya sean estos aviones comerciales, buses y vehículos de locomoción colectiva. Tarea que la propia “Ex seremi de Salud renunciada” RECONOCIO, al señalar que el Minsal, no tenía protocolos para el transporte de personas. Bueno si no lo tienen, DICTENLO!!.

El control en la puerta de entrada principal de la región como es el Aeropuerto Presidente Ibañez, ha sido modesto, ineficiente e inapto, a la luz de los ingresos que diversas empresas constructoras, pesqueras o maquiladoras han hecho de personas que vienen a laborar a la región, y que sólo han debido sortear esas “chistosas tomas de temperatura con termómetros que parece, se los dieron de “vuelto” a algún importador en China, pues con las cifras que arrojan todos debiésemos estar en franca hipotermia o clínicamente muertos”. Es decir quienes entran a la región, lo que nos incluye a cualquiera de nosotros, que por motivos de fuerza hayamos tenido o tengamos que viajar, debiéramos obligadamente tomar(nos) el examen PCR y, éste debe ser el primer gran control y exigencia por parte de la autoridad ejecutiva regional, la autoridad sanitaria de la región y el jefe de la Defensa al llegar o salir de la región, aparte de las cuarentenas obligatorias (pero de verdad).

Claramente en la antítesis de los que se ha hecho en Magallanes en estos cinco meses de pandemia, se ha llevado a cabo en la vecina región Patagónica de Aysén. En efecto, consciente de la grave situación, la seremi de Salud de dicha región, estableció mediante la Resolución Exenta N°361 de fecha 31.05.2020, donde dispone de un cúmulo de medidas, entre las cuales y en lo que importa, impone medidas efectivas de control en el aeropuerto de la ciudad de Balmaceda, virtualmente único punto de acceso, así como medidas de cuarentena obligatoria de 14 días para quienes llegan a dicha región.

De acuerdo a lo anterior, NO ES CIERTO , que todo lo oprime el centralismo, sino que muchas veces la incompetencia, timidez o falta de empoderamiento, hace que se observe como he señalado, que una región vecina, con una autoridad sanitaria y un intendente empoderados y plenamente conscientes de la grave situación, fueron capaces de dictar y resolver, lo que acá en Magallanes, no ha ocurrido. Juzgue usted mismo.

Aysén/123 casos totales acumulados / 1 fallecido.

Magallanes/3.417 casos totales acumulados / 38 fallecidos.

Claramente Magallanes no es 30 veces Aysén. Y qué cifras y qué medidas tan distintas se han tomado ¡¡, lo que tiene a dicha región, con el mejor comportamiento en esta materia, lo que evidentemente ha sido desencadenado, por medidas apropiadas tomadas por su autoridad regional sanitaria, ejecutiva y jefatura de la Defensa, además de seguro el comportamiento cívico.

Por ello, no le echemos siempre la culpa al empedrado del centralismo, para tapar nuestras incapacidades técnicas y políticas, y no venda el sofá de Don Otto, Sr. intendente. Una región como la nuestra, aislada y lejana, tiene que tener las mejores y, muchas veces urgentes necesidades de conectarse con el centro del país. Sólo tome como ejemplo lo que han hecho nuestros hermanos patagónicos y tome las medidas que se requieran. Lo demás es cuento.