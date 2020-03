El sueño de explorar y sentirse explorador

Con la idea de buscar una contundente motivación para poder atreverme a escribir acerca de la Exploración, me doy cuenta que cuando uno investiga a través de los medios más recurrentes y aquellos antecedentes que están más a la mano, me encuentro con que la exploración está definida casi exclusivamente a lo que se refiere a la exploración comercial, la minería, la industria petrolera, la ganadería, etc. Y curiosamente se entrecruzan los conceptos de exploración con explotación, lo que no ayuda en gran medida a tener un referente más pulido y agudo en cuanto a lo que ha significado aquel espíritu del hombre por conocer, por descubrir, por ir más allá del horizonte y de las estrellas, bajo la premisa de estar constantemente preguntándose qué hay más allá de aquel lugar.

No dejo de sentirme afortunado siendo niño el poder haber sido testigo y mirando la Luna en el cielo mientras se producia la primera llegada del hombre a nuestro satélite natural, no podía creer que mientras yo detrás del lavaplatos de la casa de mi abuelo, precisamente en esa ventana yo veía la Luna y allí mismo se desplazaban seres humanos, era algo que no podía internalizar de buenas a primera. Si por lo demás damos una mirada “exploratoria” desde cuando nace la idea de salir de nuestros sitios de origen, desde cuando el hombre estuvo inquieto por saber y conocer, lo que le obligó a desplazarse de un territorio a otro, nos tenemos que trasladar y viajar en el tiempo a uno de los albores de nuestra historia como especie humana, en este caso y los estudios genéticos de nuestra especie indican que las grandes oleadas de movimiento y desplazamientos humanos de nuestros ancestros, no estuvieron basados en ese espíritu de ansiedad y complementario de conocer más y saber más de los entornos, más allá del horizonte, sino que, los desplazamientos y las migraciones de nuestros ancestros hacia lo que en la época antigua eran los territorios de los hoy conocidos como Europa y Asia, se produjeran entre los 70.000 y 55.000 años, obligados por una condicion climática, que fue el principal factor que los empujó a movilizarse desde los orígenes de los primeros hominidos y desde el continente Africano.

Allí vivían apaciblemente en lo que fue una región del planeta apta para la vida y para el desarrollo fundamental de la especie y para su propio desenvolvimiento como una nueva serie biológica que habitaba nuestro planeta, esta fue en condiciones de mayor humedad, en definitiva más halagüeña, más fructífera, tranquila, excepto los sobresaltos propios de la evolución de una nueva especie sobre el planeta, pero que al pasar el tiempo y definido en este corte temporal de 70.000 años las cosas ambientales comenzaron a cambiar bruscamente y de un Sahara verde como así se le llamó en alguna oportunidad en la cronología científica del estudio mismo de estas migraciones, se perfilaron grandes sequías, tan agudas que al mismo tiempo el territorio se presentó mucho más frío. La falta de hojas en los árboles, obligó a los arbóreos primates a bajarse de él y comenzar a indagar sus posibilidades biomecánicas de desplazarse de manera bípeda, y viendo a sus pares mamíferos que también soportaban esta escasez dirigirse a territorios más benignos.

No me deja de ser curioso que cuando nos perfilamos en darnos cuenta de qué fue lo que motivó a muchos países por salir a descubrir este mundo desde las Europas, no me queda más respuesta que la misma que tenía que ver en la definición más ligera y común del concepto de la exploración, el interés comercial por lograr adquirir tierras, invadir poblaciones, reunir tesoros y pertrechos, como así fue también para Fernando de Magallanes, quien buscaba la conexión de poder acceder al mar Pacífico y que al mismo tiempo en la ambición humana de siempre estar bien posicionado en el honor y la hidalguía entre sus pares, el interés por descubrir y explorar tenía como componentes el lograr riquezas, posición social, reconocimientos y prestigio.