El Ter y el sentido común

Aunque algunos políticos rasguen vestiduras por el siempre buen funcionamiento de nuestras instituciones públicas, lo cierto es que la población chilena cada vez se siente más decepcionada de ellas. A modo de ejemplo, basta señalar que el Tribunal Electoral Regional (Ter) no funciona como tantas otras cosas más, como los fallos judiciales que atentan contra nuestra seguridad y liberan sin castigo a los delincuentes, fallos que vulneran nuestra soberanía como leyes de cabotaje. Las decisiones judiciales parecen contradecir más y más el sentido común. Como algunos recordarán, Río Verde junto con otras comunas llevó a inscribir gente a la comuna que no vive ni tiene dirección en dicha localidad, atentando contra la democracia y amparados por organismos gubernamentales que parecen no preocuparse por el debido funcionamiento de nuestra democracia. Recién después de casi 2 años se hizo la primera formalización por parte de la Fiscalía al primer grupo de imputados en el caso de acarreo a Río Verde.

Durante las elecciones municipales del año 2016 se presentó por mi parte una denuncia al Tribunal Electoral Regional (Ter) por acarreo en la comuna de Río Verde. Como este Tribunal, conformado por miembros de la Corte de Apelaciones, no falló de acuerdo a lo esperado, se presentó la denuncia ante el Tribunal Calificador de Elecciones, el cual curiosamente y antes de 24 horas corroboró el fallo del Ter en Magallanes. La rapidez de rechazo por parte de los Tribunales colisiona con el sentido común, en especial cuando durante esas elecciones 80 comunas del país tenían más electores que habitantes, situación que provocó múltiples denuncias de los vecinos de varias comunas pequeñas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Magallanes, donde se presentó la mayor cantidad de acusaciones de “acarreo” ante el Tribunal Calificador de Elecciones primero y al Ter posteriormente. ¿Cómo es posible que en la citada comuna se eligieran las autoridades comunales con cerca de 700 electores en una comuna en que viven sólo 200? La autoridad regional de aquella época, el intendente Sr. Flies se comprometió en los medios de comunicación a hacerse parte de la denuncia presentada a la Fiscalía por acarreo a dicha comuna y otras.

Luego, curiosamente como tras otras de sus tantas declaraciones públicas, el intendente Flies nunca más se refirió a este tema. Ante la inoperancia y falta de protección de nuestra democracia, ciudadanos probos de Magallanes contrataron a un abogado, en forma privada y asumiendo el costo del proceso, para presentar a Fiscalía los nombres de las personas “acarreadas”. Sin embargo la realidad siempre supera la ficción y hace unos 20 días atrás la Fiscalía llamó a 11 de los primeros denunciados para formalizarlos, los cuales fueron, curiosamente, defendidos por un mismo y único abogado, pagado no sabemos aún por quién.

Entre tanto los ciudadanos ven con desazón cómo gobiernan autoridades electas por votos acarreados mientras el sistema judicial que debiera proteger la democracia, se sumerge en “procesos administrativos”. ¿No sería conveniente, tras años y años de denuncias reiteradas por acarreo en Magallanes y el reiterativo rechazo del Ter a dar lugar a estas denuncias, que este Tribunal también contara con integrantes de la sociedad civil, para velar por el sentido común de sus fallos? El Tribunal Electoral Regional (Ter) de Magallanes con su actuar, no hace más que fomentar esa tendencia popular por alejarse de los procesos democráticos. Pero otorguémosle a este ilustre Tribunal el beneficio de la duda, pues ciertamente, obviamente, objetivamente hablando puede ser que todos los antecedentes presentados a Fiscalía por acarreo sea una casualidad, hechos fortuitos o inconexos, aun cuando el sentido común nos sugiera otra cosa.

Para que las instituciones públicas funcionen y erradiquemos el acarreo se requiere de un actuar ético de todos los actores. Interpretar las leyes “contra natura” es favorecer la lenta muerte de nuestra democracia. “El Hombre no debe abstenerse de participar en el gobierno del Estado, pues es un delito renunciar a ser útil a los necesitados y una cobardía ceder el paso a los indignos” (Epicteto de Frigia).