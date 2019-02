El tiempo perdido

La palabra que sale de los labios ya no se detiene, no regresa, ni puede impedirse los efectos que genera; del mismo modo el tiempo que se pierde ya pasó y es imposible de recuperar. Estas dos reflexiones están relacionadas con un mismo hecho determinado por las nuevas autoridades regionales que se han designado como representantes del Presidente de la República para la ejecución de las tareas propias del poder ejecutivo en Magallanes y Antártica Chilena.

Existe tiempo perdido, no cabe duda alguna, pues la sola circunstancia de instalar una nueva autoridad, que tiene su propia experiencia y habilidades, en el ejercicio de un cargo implica ocupar tiempo en dicha instalación, tiempo que no se utiliza, por mucha voluntad que exista al respecto, en el gobierno. Pero el afán de esta columna no está determinado por insistir en un asunto ampliamente debatido y sabido, sino que en colocar el acento que estas situaciones no se pueden reiterar en tan poco espacio de tiempo, lo que me lleva a la segunda reflexión.

Por otra parte, un elemento que contribuyó, aunque no sé si en mayor o menor medida, a las modificaciones políticas, precisamente tiene que ver con todas las palabras que se emitieron y dispusieron en la línea política generando daño, tanto a las autoridades salientes como quienes asumían, imputaciones que, si bien es cierto, corresponden a cada quien las emite, terminan por generar un efecto nocivo a todos los habitantes de nuestra región. Lo más paradójico es que las palabras más dañosas, hoy en día provienen del mismo sector que gobierna y, tanto en el actual, como en el anterior gobierno, ha quedado demostrada esta triste realidad.

No creo en la frase que indica “todo tiempo pasado fue mejor”, creo firmemente que el ser humano avanza y no debe retroceder o mirar atrás con nostalgia, pero para ello debemos mejorar considerablemente nuestra forma de actuar en lo personal, y en lo político, pues creo que se cierra un ciclo en la política y si queremos que el nuevo ciclo sea mejor tenemos que aspirar a recuperar las mejores virtudes del ser humano. En mi opinión es tiempo que la gente buena, que vive lo cotidiano, se tome estos espacios, que los más experimentados dejen dichos espacios sin renunciar a apoyar los nuevos desafíos y sin que sean exiliados del debate y la discusión. Tenemos un déficit de personas con capacidades para desarrollar lo público y eso es la consecuencia natural del hecho que quienes tienen éxito en lo profesional, quienes conocen sus temas en la especialidad que eligieron y aquellos que han desarrollado conocimiento, no están dispuestos a formar parte de un gobierno de turno, por las razones señaladas y muchas otras, por ello es urgente renovar y traer gente buena, de todas las edades y especialmente jóvenes, ciudadanos que den vida a la gestión pública.

Sin renunciar a mis convicciones políticas que, por cierto, distan de este gobierno, no puedo restarme a esperara que la designación del nuevo intendente, José Fernández, en quien reconozco, precisamente, a una buena persona, sea el punto de partida para no volver a perder el tiempo y constituya un nuevo paradigma del ejercicio político, pues la región no puede seguir esperando.