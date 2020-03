El valor de la memoria

Luego del cansancio de años de abusos, injusticias y privilegios que han gozado unos pocos a costa de la mayoría, Chile comenzó el 18 de octubre un proceso de masivas movilizaciones. Los 30 pesos del alza del Metro en Santiago fueron la gota que rebasó el vaso de inequidades acumuladas e invisibilizadas durante demasiado tiempo.

Desde el primer momento, el gobierno del Presidente Piñera ha intentado aplacar la movilización ciudadana con medidas represivas que han afectado gravemente los derechos humanos de los manifestantes. La violencia por parte de Carabineros se ha intensificado y las violaciones a los derechos humanos que han cometido han sido graves y recurrentes. Hemos conocido casos de pérdida de ojos, traumas oculares, abusos sexuales y muertes de quienes han salido a manifestarse. Esto ha sido constatado en los informes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Sin duda estos hechos nos recuerdan -especialmente a quienes la vivieron y sufrieron- la dictadura militar de Augusto Pinochet y las violaciones a los derechos humanos que dejaron más de 40 mil víctimas y más de tres mil muertos durante 17 años. Tras la dictadura se levantaron sitios de memoria que buscan recordar a las víctimas de las violaciones masivas, sistemáticas y generalizadas a sus derechos humanos. Estos espacios permiten conmemorar a todas esas personas y decirle a las nuevas generaciones que los errores del pasado nunca más se pueden volver a repetir.

Sin embargo, durante los últimos meses muchos de estos sitios han sido vandalizados a lo largo de todo el país, en La Serena, Coquimbo, San Antonio, Villa Alemana, Santiago, Concepción, Temuco, Osorno y Punta Arenas. En nuestra región, los ataques al Memorial de Ejecutados Políticos y Desaparecidos, la Placa Memorial del Estadio Fiscal y el incendio de la Casa de los Derechos Humanos, que además es monumento nacional, son situaciones que no nos pueden dejar indiferentes. La memoria debemos respetarla, valorarla y resguardarla todas las chilenas y chilenos. Es indignante que se ataquen espacios tan significativos y simbólicos para tantas personas. No son sólo monumentos, se trata de la memoria de todo un pueblo que no puede olvidar que se violó los derechos humanos de compatriotas y que se les mató sólo por pensar diferente.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos en sus informes de 2017 y 2018 ya había urgido al Poder Ejecutivo a hacerse cargo de la situación y protección de los sitios de memoria a nivel nacional, tras detectar su deterioro y actos vandálicos recurrentes. El aumento sostenido de las vandalizaciones que buscan destruir los sitios de memoria desde que comenzó el movimiento social en octubre nos preocupa enormemente, por eso presentaremos un proyecto de resolución para que el gobierno adopte todas las medidas necesarias para proteger y conservar los sitios de memoria de violaciones a los derechos humanos y para que los responsables no queden impunes.

Pero más allá del gobierno, todas las personas podemos contribuir al respeto de estos espacios. Debemos ser capaces de dialogar los unos con los otros y defender los derechos humanos sin ningún tipo de doble estándar, pues no hay contexto que lo justifique. La agresiva escalada de violencia contra la democracia y la memoria de los derechos humanos que hemos vivido los últimos meses en nuestro país es inaceptable y no podemos tolerarla.

Como diputado de Magallanes me comprometo a trabajar por resguardar la memoria de ayer y la del futuro, cuidando los símbolos que nos recuerdan lo que no podemos volver a repetir y asegurando que hoy no vuelva a existir impunidad.