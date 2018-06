El verdadero pingüino

En la gran mayoría por no decir en todas las intervenciones educativas antárticas es bueno sobre todo para los niños y jóvenes que se inquietan ante los temas antárticos, resaltar todo lo que se refiera a la magnífica imagen más representativa en la fauna como son los pingüinos. Y dejar en claro que así como los pingüinos representan exclusivamente los ambientes antárticos independiente a que otras especies pululan por las costas de Sudamérica, también se hace hincapié que el oso polar es exclusivamente de los ambientes árticos, en el hemisferio norte.

Y por mucho tiempo en presentaciones educativas una de las imágenes que se hacían notar era una que representaba la disputa por la conquista del Polo Norte cuyas imágenes eran de cierta hostilidad entre los que se adjudicaban tal conquista como lo fue Frederic Cook y Robert Peary, el primero reconociendo sus falsas historias dándole mérito a su contrincante que también aún está cuestionado sí logro tal hazaña, en el marco de esta disputa ador-naban la ilustración de fondo una serie de imágenes de pingüinos lo que hacía denotar la ignorancia de los gráficos de la época, en colocar estas especies en las imágenes aludidas, con el tiempo se aparece en la literatura y que con mi buen amigo Daniel Bruhin, incansable estudioso y fotógrafo de naturaleza, intercambiamos opiniones acerca de la existencia de un ave cuya denominación fue la primera con la denominación del pingüino, el gran Auk, era un ave no voladora de la familia de los Alcidae, que se extinguió a mediados del siglo XIX. Era la única especie moderna en el género Pinguinus (sin relación con los pingüinos que hoy conocemos, aunque fue el primer pájaro en ser llamado pingüino). Criaba en islas rocosas y aisladas con fácil acceso al océano y un suministro abundante de alimentos, una rareza en la naturaleza que sólo proporcionaba unos pocos criaderos para los Auk o Alcas. Cuando no estaban criando, los Auks pasaban su tiempo alimentándose en las aguas del Atlántico Norte, llegando tan al sur como el norte de España y también alrededor de la costa de Canadá, Groenlandia, Islandia, las Islas Faroe, Noruega, Irlanda y Gran Bretaña. El gran Auk o Alca Impennis, era de 75 a 85 centímetros de alto y pesaba alrededor de 5 kilogramos, por lo que es el segundo miembro más grande de la familia Alcidae. Tenía una espalda negra y un vientre blanco. El pico negro era pesado y enganchado, con surcos en su superficie. Durante el verano, el plumaje del gran Auk mostró un parche blanco sobre cada ojo. Durante el invierno, el Auk perdió estos parches, en lugar de desarrollar una banda blanca que se extiende entre los ojos. Las alas tenían sólo 15 centímetros de largo, lo que hacía que el pájaro no volara. En cambio, el Auk era un nadador poderoso, un rasgo que usaba en la caza. Su presa favorita eran los peces, incluidos los lagartos y capelán atlánticos, y los crustáceos. Aunque ágil en el agua, era torpe en tierra. Los grandes pares de Auk se aparearon de por vida. Anidaron en colonias extremadamente densas y sociales, colocando un huevo en la roca desnuda. El huevo era blanco con marmoleado marrón variable. Ambos padres incubaron el huevo durante unas seis semanas antes de que el joven eclosionara. El Auk abandonó el sitio del nido después de dos o tres semanas, aunque los padres continuaban cuidándolo.

Un aprendizaje más para ir aumentando esta cultura tan representativa de nuestra región por ser parte de nuestro patrimonio como así también, de interés global y reconocimiento de una zona del planeta que tiene mucho que decir. Mis respetos y agradecimientos a Daniel Bruhin, quien generosamente compartió información para ser compartida en el ampliado del conocimiento antártico y subantártico.