Elicura Chihuailaf Nahuelpán Premio Nacional de Literatura 2020.

El escritor, poeta y traductor Elicura Chihuailaf Nahuelpán fue distinguido el presente año con el Premio Nacional de Literatura, convirtiéndose en el primer escritor mapuche en alcanzar este galardón. La decisión se adoptó por mayoría simple del jurado: “Por su vasta trayectoria y su capacidad de instalar la tradición oral de su pueblo en una escritura poderosa que trasciende a la cultura mapuche”.

Conocido, o más bien encasillado como poeta, Chihuailaf pertenecería a la “Generación dispersa” (la del exilio interno post-golpe de Estado de 1973) que incorpora a la poesía mapuche de fines del siglo XX, constituyendo ésta -en el caso de muchas manifestaciones y autores- un medio para denunciar la marginación cultural del pueblo mapuche por parte del Estado chileno y, en ese sentido, desviarse de las pautas de la crítica y el público lector que giraba en torno a las figuras míticas como Huidobro, Neruda, Mistral, De Rokha e, incluso, Parra.

Esta poesía de vertiente etno cultural y autónoma, proviene fundamentalmente de la tradición oral y aquí es donde intervienen figuras como Chihuailaf, quien se define como un “oralitor”: “Esta es nuestra palabra ya escribiéndose, pero al lado de la oralidad –«oralitura», decimos sus oralitores–. La palabra sostenida en la memoria, movida por ella, desde el hablar de la fuente que fluye en las comunidades” (“Recado confidencial a los chilenos”. Ed. LOM – 2a ed. –; 2015, Pag. 59).

El autor nos habla entonces del País Mapuche (a ambos lados de la cordillera de los Andes): “Hoy vivimos un presente histórico en el que las comunidades que existieron en nuestro País Mapuche de antaño (la memoria) se recomponen en nuestros espíritus para ser el País Mapuche del futuro” (“Historia y luchas del pueblo MAPUCHE”, Textos de Elicura Chihuailaf, Rosamel Millamán, Alain Devalpo, Jaime Massardo y Carlos Ruiz; Ed. Aún creemos en los sueños – Le Monde Diplomatique, 2008. Pag. 10).

Chihuailaf ha sido un intermediador entre la cultura mapuche y la del resto de la nación y en esos afanes ha combinado la poesía con la prosa en una nutrida bibliografía individual y en co-autoría y -especialmente- en su labor de traductor de la tradición oral en mapuzugun (el idioma de la tierra) al idioma español. En 1977 publicó su primera obra; “El invierno y su imagen”, no obstante, el grueso de su bibliografía se concentra a partir de la década de 1990.

Entre sus textos podemos destacar el poemario bilingüe “De sueños azules y contrasueños” (Ed. Universitaria – Ed. Cuarto propio – 2a ed. –; 2000). Aquí encontramos el poema “Azul”: “Aprendo entonces los nombres de las flores y de las plantas/ Los insectos cumplen su función. Nada está de más en este mundo/ El universo es una dualidad lo bueno no existe sin lo malo/ La Tierra no pertenece a la gente/ Mapuche significa Gente de la Tierra -me iban diciendo” (fragmento, Pág. 33). En prosa, el ya citado “Recado confidencial a los chilenos” es un libro imprescindible.

Nos alegramos por el merecido galardón otorgado a este escritor mapuche, distinción que se suma a una larga lista de reconocimientos anteriores.

Por último, no queremos dejar pasar un hecho que nos llamó profundamente la atención. Mientras preparábamos esta crónica revisamos tres importantes antologías de poesía indígena o mapuche y en ninguna de ellas encontramos al actual Premio Nacional de Literatura. Nos referimos a “Weichapeyuchi Ül: Cantos de Guerrero. Antología de Poesía Política Mapuche” de Paulo Huirimilla (2012); “Antología de Poesía Indígena Latinoamericana” de Jaime Luis Huenún (2008) y “20 POETAS Mapuches CONTEMPORÁNEOS” de Jaime Luis Huenún (2003). Las tres antologías son de la Editorial LOM, sello que también ha publicado obras de Chihuailaf. Dejamos la interrogante abierta, respecto a si estas omisiones obedecen a descuidos de los antologadores o de los editores.

Elicura Chihuailaf Nahuelpán nació en 1952 en la comunidad mapuche de Kechurewe, comuna de Cunco, provincia de Cautín, Región de La Araucanía. Se tituló de obstetra en la Universidad de Concepción.

