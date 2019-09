En el Día del Trabajador Radial

Los niños y adolescentes magallánicos de las décadas de 1960 y 1970 respectivamente, debemos parte de nuestra formación cultural y, especialmente musical, a la radiodifusión. Nosotros vivimos el paso del receptor a tubos a las radios a transistores, supimos de las canciones de “The Beatles” cuando las tocaron por primera vez en las radios y nuestra imaginación volaba al no poder ver aquello que escuchábamos. La televisión llegó después, en febrero de 1969.

Ayer, 21 de septiembre, se celebró una vez más el “Día del Trabajador Radial”, queremos por medio de esta crónica, saludar a quienes desempeñan este noble oficio. Lo haremos evocando algunos de los programas de esas gloriosas AM regionales de antaño: Austral, La Voz del Sur, Minería, Polar y Presidente Ibáñez (estas dos últimas aún en el dial).

La Radio acompaña, entretiene, informa y presta servicios de utilidad pública. Empecemos entonces por la entretención, recordando en horario matinal “Alza arriba chilenos” en Polar con Alfonso “Cocho” Cárcamo y “La Mañana Musical de Minería” a cargo de Patricio Mladinic” y Pedro Pérez Pardo (el “Zúmbale Pelao”) . En la misma estación, pero en las noches, Juan Martinic” llegaba con “Música con Teletipo”. De los rankings musicales destacamos “Márquele Preferencia” en La Voz del Sur, creado y conducido en sus inicios por el Premio Nacional de Literatura José Miguel Varas. Quien marcó época también fue Francisco Figueredo en Polar con “Tardes Mexicanas”.

En el mismo rubro cabían los radioteatros, incluyendo los de corte humorístico, tales como, “Radio Tanda”, “Hogar Dulce Hogar”, “Residencial La Pichanga” y “La Bandita de Firulete” o los de temática histórica (“Adiós al Séptimo de Línea”, por ejemplo). En horario nocturno teníamos “La Tercera Oreja”, “Los Ofensores” o “El Siniestro Doctor Mortis”. Los programas deportivos ocupaban un destacado lugar, entre los más recordados: “La Revista Deportiva” o “Rugen los motores”.

Todas las radios tenían segmentos de sobremesa con las grandes orquestas (Bert Kaempfert, Caravelli, Werner Müller y otros). También espacios de música clásica, del recuerdo, folclórica, rock, tango y jazz, además de los “bailables” en las noches de viernes y sábado, en los cuales se podía enviar saludos.

En el plano cultural y para fechas como Fiestas Patrias, Navidad, Año Nuevo, Glorias Navales o temas específicos, había programas con libretos y música alusiva. Entre los más destacados libretistas estaban René Cárdenas Eugenín y Marino Muñoz Lagos. Recordemos además “Patagonia de ayer y de hoy” del historiador Mateo Martinic”, que este mes ha vuelto a las ondas de Ibáñez en gloria y majestad.

En los servicios de utilidad pública, los programas de mensajes para zonas apartadas, son el medio de comunicación y compañía más eficaz. Su importancia quedó inmortalizada en la canción “Mensaje”, con la cual el conjunto aisenino “Los Trovadores del Viento” ganó en 1969 el Festival de la Patagonia.

En el plano informativo nos dejaron su huella los noticieros locales “El Correo de las Brujas” (Polar), “Magallanes al Día” (Ibañez), la edición local de “El Correo de Minería” o “Impactos, en el Centro de la Noticia” (La Voz del Sur). A nivel nacional e internacional y, en cadena con las emisoras locales sobresalen: “El Diario de Cooperativa” (“URRRR-gente; el Diario de Cooperativa está llamando”), “Primera Plana” de Radio Chilena (“Nos escuchan y nos creen”), “El Reporter Esso” (“el primero con las últimas noticias…”), “La Revista de Portales” o “El Correo de Minería”. También en el plano informativo, misceláneo o de actualidad, existieron micro espacios locales como “Los Comentarios del Hombre de la Calle” o “El Minuto Barassi”.

Este ha sido un breve recorrido por décadas pasadas, para saludar a los trabajadores radiales en su día: locutores (as), periodistas, libretistas, administrativos (as), radiocontroladores (as), discotecarios (as), publicistas y auxiliares. La fecha fue instituida en 1942 como “El Día de la Radio”, en el cual todas las emisoras de Chile silenciarían sus ondas (excepto una estación de turno por ciudad). Ello, considerando que los trabajadores radiales laboraban los 365 días del año. En 1991, se decretó en la misma fecha el “Día Nacional del Trabajador de la Radiodifusión Sonora”. En el año 2000, la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), puso fin a la práctica del cese de transmisiones.

Nota: Gran parte de la información de esta crónica proviene de fraternas y provechosas conversaciones con amigos entrañables como Juan Martinic”, Francisco Pérez San Juan, Jorge Babarovic” y dos grandes que ya partieron: Daniel Ruiz y René Formantel.