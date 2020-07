En el Psiquiátrico…

El manicomio ya no daba abasto. Las dependencias se hacían estrechas, por lo que el director optó por permitir que se fueran aquellos loquitos que no constituían mayor peligro para la sociedad. Entonces, los sometió a un examen para ver cómo operaban las facultades mentales de los pacientes.

Entró el primero a la oficina y se sentó correctamente. El director le preguntó:

– Dime una cosa hombre…¿cuánto es siete por nueve?

– Mil –contestó el enajenado.

– Hummm…tu estás mal. Te quedas.

Hizo pasar al siguiente y le preguntó:

– ¿Cuánto es siete por nueve?

– Miércoles –contestó el loquillo.

– Hummm…te quedas. No te veo bien.

Con la misma serenidad hizo pasar al paciente que le seguía:

– Dime una cosa buen hombre…¿cuánto es siete por nueve?

– Sesenta y tres, señor director.

– ¡Muy bien, hombre. Muy bien! Contestaste rápido y sin titubear. Y ahora dime una cosa, ¿cómo lo hiciste?

– Muy fácil, doctor. Dividí mil por miércoles.

Siempre me ha llamado la atención la lógica que emplean los enajenados mentales para llegar a sus conclusiones. Sí, porque también ellos perciben el mundo, aunque la diferencia es que concluyen de manera muy distinta a nosotros, los denominados “normales”, teniendo en cuenta que la frontera entre lo normal y aquello que no lo es, suele ser tan sutil como la diferencia que existe entre la falta y el delito, o el síndrome con la enfermedad.

Un relato del que nunca me olvido cuenta que cierto psiquiatra le dice a la mujer.

– Señora, ya hemos terminado con la primera fase del tratamiento. Desde el lunes vamos a empezar a trabajar con el inconsciente.

La mujer responde algo atribulada:

– Doctor, lo siento. No creo que mi marido pueda venir el lunes.

Que el inconsciente no es consciente significa que no lo tenemos disponible cada vez que queremos. Pero es él quien manda sobre la conciencia. Nunca al revés. Esto se hace muy evidente en la angustia, depresión, fobias, delirios y una gama muy amplia de síntomas que pueden comprenderse como un desajuste entre la voluntad consciente y el deseo inconsciente.

Saber lo que el inconsciente desea significa -por lo general- una pacificación consigo mismo. Por esto es que durante mucho tiempo se ha considerado al psicoanálisis como un método psicoterapéutico, aunque -en esencia- no lo es.

Esto no significa estar contra las psicoterapias, pues ellas buscan aliviar síntomas o cuadros clínicos.

Se pueden decir muchas cosas en contra de las psicoterapias, pero sería una locura (ya que hablamos del tema) maldecirlas o asegurar que forman parte del paleolítico de la psiquiatría.

Tal vez no logren resolver el problema del todo, pero al menos lo minimiza.

Lo que procuran las psicoterapias es buscar un alivio rápido, tipo fast food, y el resultado, frecuentemente, es similar al que se obtiene cazando gorriones con un matamoscas.

Cierro el tema reiterando que si hay un lugar que me es simpático, es el manicomio. Estuve una vez allí (de visita, por si acaso) y no me sentí descolocado. Hasta conversé con unos loquillos harto agudos y rápidos de mente.

Es curioso el manicomio.

Es uno de los pocos lugares donde el cliente nunca tiene la razón.