En Natales la historia no puede admitir segundas oportunidades

Con mucha satisfacción he concurrido a la constitución en nuestra ciudad del Centro de Estudios Históricos de Puerto Natales; en la primera reunión de esta asociación concurrimos siete fundadores, todos ya contando con el requisito fundamental, el haber publicado una obra de carácter histórico como contribución al conocimiento de Ultima Esperanza.

Esta provincia que siempre ha sufrido los problemas de la falta de poblamiento y arraigo, por la movilidad de sus habitantes, la falta de identificación con ella, no generó conocimiento histórico científico y organizado. Fue más región de cronistas, que llenaron las páginas de aquellos periódicos y diarios que siempre existieron. Un hito del estudio sistemático de la historia natalina tiene su registro con la aparición de Ultima Esperanza en el Tiempo, de Mateo Martinic el año 1985.

Necesitamos urgente hacer surgir el interés por la investigación histórica de Ultima Esperanza; se trata de una comunidad de personas que enfrenta nuevos desafíos en el turismo. Quienes nos visitan llegan hasta nosotros con un conocimiento de quienes somos. Son visitantes cultos que como opción eluden el turismo masivo y por lo tanto las ciudades de ocio y las “ociurbes”. Aquí esperamos de Puerto Natales una lenta evolución como ciudad receptora de turismo, pues las ciudades con un turismo desatado, tienden a transformarse en guetos donde los turistas son aislados en un universo ficticio, artificial y totalmente manipulado. Nos gusta el turista que nos descubrió, el que aún no le teme a la población residente- a nosotros- aún lo vemos como un viajero, un explorador o un vagabundo que no se empaqueta y busca su propio destino.

Necesitamos de los conocimientos históricos para no caer en los errores del pasado. Dicen que los pueblos que no tienen historia están condenados a morir de frío. Que la historia no existe, sólo existen historias. Pero la descripción de la historia, a mi juicio, más acertada es aquella que afirma, “La Historia es el arte de recordar”. Entonces, quienes mejor la escriben son los pertenecientes a la comunidad a la cual pertenecen; por ello cuando al gran escritor León Tolstoi un joven que deseaba ser escritor le pide consejos, el maestro ruso le contesta: “Quien conoce su aldea, conoce el universo”, sentencia que después derivó en “Describe tu aldea y serás universal”.

Hace unos días encontré entre recortes ya amarillentos, uno, El Magallanes del 6 de agosto de 1951, cuyo titular era: “En este mes iniciará la Sociedad Tierra del Fuego un vasto programa de habitaciones obreras”. Esta empresa de la tierra anunciaba la construcción de 60 modernas viviendas en la Avenida Bulnes de Punta Arenas. Las casas tendrían 94 metros cuadrados serían de dos pisos y material sólido para ser habitadas por trabajadores de La Explotadora. Efectivamente fueron levantadas, envidiadas y admiradas por la población puntarenense. Al fin, la sociedad capitalista de la tierra, beneficiaba la vivienda familiar. Siempre se había caracterizado, al menos en Ultima Esperanza, por traer a sus faenas hombres solos.

Sigue el texto del artículo: “La segunda etapa de las construcciones del plan mencionado, consistirá en la edificación de las viviendas correspondientes al departamento de Ultima Esperanza…dichas viviendas serán análogas a las de Punta Arenas, cuyas características acabamos de describir, y se calcula que su número se elevará a cerca de cien (100)”. Esas casas jamás fueron realidad. Me imagino cuantas ilusiones, emociones y aspiraciones de modestos trabajadores por ser favorecidos por un hogar superior a la modesta construcción de la aldea natalina.

Está comprobado que la historia no da una segunda posibilidad. Hoy, esperamos fuentes de trabajo que llegarán a través de las empresas dedicadas a la salmonicultura. Nuestra experiencia histórica nos ha enseñado a exigir que a Natales deben llegar familias, no hombres solos.