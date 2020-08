En tu fiesta, Nazareno

En medio de la pandemia y de la cuarentena que nos tiene confinados en nuestras casas, para muchos habitantes de nuestra ciudad de Punta Arenas, especialmente para los que han venido de Chiloé y sus numerosos descendientes, hoy es un domingo distinto a muchos otros, porque es la fiesta de Jesús Nazareno, celebrado allá, en Caguach, y acá, y en toda la Patagonia.

Este año todo ha sido distinto, y el Santuario de Jesús Nazareno -que desde su altura, allá arriba, en Avenida Circunvalación contempla la ciudad- está cerrado, pues la comunidad se ha preocupado de respetar las normas sanitarias; pero durante esta semana se ha vivido intensamente y con mucha participación -por las redes sociales y medios tecnológicos- la novena de oración en que se renueva la fe en el Señor Jesús que anima y fortalece siempre a sus discípulos.

Así, los nueve días de oración (la “novena”) en que se conoce mejor la palabra del Nazareno en los evangelios para seguirlo como discípulos, desembocan en la fiesta grande de Jesús Nazareno, el último domingo de agosto. Hoy la Eucaristía se transmitirá a las 12 hrs. desde el Santuario del Nazareno por Facebook y por ITV, celebración a la cual podemos unirnos desde nuestras casas.

De la misma manera, cumpliendo las normas sanitarias, esta tarde no podrá realizarse la tradicional procesión que convoca cada año a miles de cristianos que acompañan la imagen que representa a Jesús Nazareno, recorriendo las calles del populoso barrio 18 de Septiembre y llenándolo de los acordes de guitarras y acordeones, al ritmo de los bombos. A la hora en que cada año comenzaba la procesión (14,30 hrs.), podremos unirnos a través de la transmisión que se realiza por el facebook del Santuario.

Este año, la fiesta del Nazareno volvió a ser celebrada, como en sus comienzos en Punta Arenas, es decir, al interior de las familias reunidas en sus casas como “iglesias domésticas”, pero ahora enriquecidas por los diversos medios tecnológicos. Así, el lema de la fiesta de este año fue: “Jesús Nazareno, junto a tu Evangelio hacemos ‘iglesias domésticas’ en los hogares de Magallanes”.

Todas estas explicaciones son necesarias para que quienes no conocen esta celebración -que es el alma de la cultura chilota- puedan enterarse que hoy está aconteciendo por diversas plataformas tecnológicas, la principal manifestación religiosa de la Patagonia, tanto en el lado chileno como argentino, en todos los lugares donde llegaron los católicos chilotes llevando su fe en Jesús Nazareno y su Evangelio.

Más aún, la fiesta de Jesús Nazareno no sólo es el alma de la cultura chilota y la principal manifestación religiosa de la Patagonia, sino que es una de las principales manifestaciones que -desde el punto de vista de su convocatoria- reúne más gente en nuestra ciudad.

Muchos no se dan cuenta ni se enteran que no hay otra manifestación -del tipo que sea: artístico, deportivo, político, etc.- que convoque tanta gente en nuestra ciudad y en la Patagonia como la fiesta y procesión de Jesús Nazareno. Vale la pena que quienes no se dan por enterados de esta realidad, se pregunten por las razones de la persistencia de lo religioso y puedan percibir que la fe en el Señor Jesús y su Evangelio es la matriz más honda de la cultura chilota; es como uno de esos ríos subterráneos que, sin verse, llenan de vida lo que aparece a la superficie.

También, esta fiesta del Nazareno vivida en medio de la cuarentena y con la responsabilidad y necesidad de cuidarnos y cuidar a los demás, es una ocasión para que podamos preguntarnos acerca de qué es lo que habita en el fondo del alma de cada uno y lo que -con nuestra manera de vivir- transmitimos a los demás.

Con la esperanza puesta en Jesús Nazareno y en la misión que Él confía a sus discípulos es que el próximo año podamos encontrarnos y volver a cantar: “aquí estamos, Jesús Nazareno,/ con las almas henchidas de amor./ Te cantamos y te prometemos/ trabajar por el Reino de Dios”.