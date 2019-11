Encuentro de Escritores 2018 “100 años de Gabriela Mistral en Magallanes” Recopilación de Rina Díaz Jiménez y Víctor Hernández Godoy

“Magallanes casi no es Chile: estamos como al margen de la vida nacional. Sólo así puede explicarse lo tardío de todo. Para las navidades llega lo que debió llegar para el “18″. Pero estoy en donde estoy con un último invierno que se va y que me trató un poco mal, pero soy fuerte” (“Bendita mi lengua sea Diario íntimo de Gabriela Mistral (1905 – 1956)” Ed. Jaime Quezada, 2002).

En esos términos se refirió la Premio Nobel Gabriela Mistral (1889-1957) a nuestra región, que sin duda amó a partir del periodo que vivió en Punta Arenas (1918-1920) y siguió amando por el resto de su vida. En el Diario íntimo, que no es otra cosa que la compilación de esos Cuadernos en los cuales volcó sus memorias desde su temprana juventud abundan, por ejemplo, las referencias a “mi Punta Arenas”. Por este vínculo suponemos que el Encuentro de Escritores realizado los días 4 y 5 de octubre de 2018 en Punta Arenas, llevó como denominación: “100 años de Gabriela Mistral en Magallanes”.

El encuentro fue organizado conjuntamente por la Sociedad de Escritores de Magallanes, la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Universidad de Magallanes y giró en torno a tres ejes temáticos: Literatura Magallánica (con énfasis en la producción literaria femenina), Centenario de Gabriela Mistral en Magallanes e Identidad y Patrimonio.

Con la participación de académicos y literatos regionales y del resto del país, se desarrollaron diversas actividades como mesa de ponencias, tertulias literarias en bibliotecas públicas y en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, charlas, lecturas poéticas y circuitos por la ciudad (en torno a la figura de Gabriela Mistral).

El libro que hoy reseñamos es una suerte de memoria del Encuentro. Los autores nos entregan interesantes antecedentes históricos de los Encuentros de Escritores realizados en 1980 (Santiago), 1982 (Punta Arenas) y 1984 (Santiago) en los cuales se asumieron compromisos que se tradujeron en realizaciones concretas como la Editorial Magallánica que alcanzó a publicar siete títulos, el Suplemento Literario que circuló durante casi una década junto con el Diario El Magallanes y otras tantas iniciativas.

A continuación, se transcribe los resúmenes de las 17 ponencias expuestas en el Encuentro.

En la última sección del texto se exponen las conclusiones, en tanto desafíos futuros. Entre ellos: la necesidad de extender el fomento lector a las personas privadas de libertad; el imperativo de un rescate verdadero de la figura de Gabriela Mistral, especialmente en su faceta de educadora. Se asume, por otra parte, la ausencia de la literatura infantil como tema de este Encuentro (nosotros, agregaríamos la crónica) y además se refuerza la importancia de revivir la Editorial Magallánica.

“100 años de Gabriela Mistral en Magallanes” es, en síntesis, una rendición de cuentas, un producto tangible de este Encuentro de Escritores y en ese entendido, es en sí un mérito. Pero, más allá de ello, nos permite conocer todo el esfuerzo de planificación, organización y dirección que posibilitó la realización del Encuentro, a partir de lo cual, no nos queda mas que concluir que los criterios de gestión son un complemento necesario e imprescindible para cualquier actividad societaria y de aquello no están ausentes las ligadas al ámbito artístico.

Rina Díaz Jiménez y Víctor Hernández Godoy son escritores magallánicos de vasta trayectoria, ambos son integrantes de la Sociedad de Escritores de Magallanes.

* “100 años de Gabriela Mistral en Magallanes”. Recopilación de Rina Díaz Jiménez y Víctor Hernández Godoy, Punta Arenas. Sociedad de Escritores de Magallanes -1ª. ed.- 2019, 48 pgs. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Gobierno de Chile; Seremi Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Relacionado