Entre finales y comienzos

Culpar a todos es lo mismo que no culpar a nadie. Así que el argumento de que todos son o somos responsables de la actual crisis social, política y económica que vivimos, no sólo es oportunista, sino que también sólo busca generalizar y con ello no precisar o distinguir a quienes abusaron de la fe pública, o simplemente fueron normalizando el abuso.

Creo que el abuso de poder, que se fue normalizando en nuestras vidas, es lo que no nos deja ver una salida a esta crisis. El abuso que vimos en las grandes colusiones en la venta de pollos, papel higiénico, y remedios, o el abuso de la letra chica en contratos de créditos, o en la prestación de los servicios básicos como cuando cobran por imprimir la boleta, o de los bancos que cobran por utilizar los cajeros automáticos como si los intereses de sus productos fuesen bajos. Abuso cuando las isapres suben los planes y las personas para evitarlo deben iniciar una demanda judicial que quita tiempo y energía. Abuso en cobros indebidos como el caso La Polar, abusos al consumidor, y abusos propios del Estado cuando no ejerce la misma dureza o criterio en la fiscalización de pequeños comerciantes que ante grandes empresas.

El abuso del más grande con el más pequeño nos tiene en crisis. Nos tiene enojados. Incluso sirve para justificar conductas con el “si todos abusan, ¿por qué yo no?”. La gran víctima del abuso es el respeto hacia el prójimo, pues también el ambiente abusivo hace ver con más frecuencia a los que se quieren saltar la fila, no pagar por el estacionamiento, estacionar en sitios para minusválidos, y ocupar incluso dos estacionamientos, sin considerar que se afecta a otra persona.

El abuso de una sociedad genera violencia, la normaliza y la hace extensiva. Se dice que los automovilistas no respetan a los ciclistas, y eso lo vemos muchas veces. Pero también vemos que ciclistas no siempre respetan a los peatones, y también vemos peatones que tampoco respetan a los automovilistas. Así se forma una cadena riesgosa, y que no contribuye con la paz social que necesita una sociedad para una vida buena.

Hemos visto violencia extrema de individuos, pero también de instituciones formadas por individuos. Hemos visto la violencia en las protestas o movilizaciones, pero por mucho tiempo también hemos visto la violencia de un sistema que genera dolor, rabia y frustración. Acá también hay una cadena que encierra tristeza, desesperanza, y dolor, y hay que intentar cortarla.

Un viejo libro del que no recuerdo su nombre ni autor, me dejó grabada la pregunta “¿quién encendería velas en una tempestad?”. A veces hay que dejarse llevar por la corriente para retomar fuerzas y volver a luchar. Entonces en tiempos complejos parece esencial respirar profundo, intentar mantener la calma, para avanzar evitando destruir innecesariamente parte de lo que también nos ha costado construir.

El año 2019 se va a ir luego, ha sido un año extraño, emocionalmente intenso, y cambiante, lo que nos ha ido dejando poco tiempo para la reflexión. Espero que el tiempo fraterno y familiar de estos últimos días del año nos permita activar nuestros lazos y afectos, porque necesitamos reencontrarnos para poder salir adelante del gran y enorme desafío de traer paz y justicia con sentido de urgencia.

Una vez leí en una muralla que “una oruga piensa que es el fin del mundo, cuando nosotros la vemos convertirse en una mariposa”. Espero que pronto podamos volar hacia un país más justo, humano y fraterno, donde al abuso sea cosa del pasado.